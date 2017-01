Un Canadien sur le front

«Ce gars-là est un animal», a déclaré Crawford aux journalistes rassemblés à Frisco, au Texas, mercredi. Les Cowboys seront les hôtes des Packers de Green Bay, dimanche (16h40), dans un match éliminatoire de la Conférence nationale.

Crawford, qui sera de retour après avoir raté les deux derniers matchs des Cowboys en raison de problèmes à l'épaule et aux ischio-jambiers, éprouve un profond respect pour le mobile quart des Packers. «Mais je crois que si on peut le garder au sein de sa pochette protectrice, on peut le rabattre. Notre couverture tiendra suffisamment longtemps pour qu'on puisse le mettre au sol», assure l'ailier défensif, qui a récolté 28 plaqués et 4 sacs cette saison.

Crawford ne croit pas que les Cowboys utiliseront un plan de match défensif bien différent de celui qui leur a permis de compiler un dossier de 13-3 cette saison et de terminer au sommet de leur conférence. «Le coordonnateur Rod Marinelli nous martèle chaque jour à propos des revirements, des sacs, des échappés et tout le reste. Nous travaillons beaucoup là-dessus. Souhaitons que nous puissions donner de nouveau des occasions à notre attaque.»

Les Cowboys comptent sur la défense la plus étanche contre la course (83,5 verges par match, 3,9 par course). Si les Packers n'ont que la 20e attaque au sol du circuit, ils ont la septième meilleure attaque aérienne. Les Cowboys ont eu plus de difficultés contre la passe, alors qu'ils ont conclu au 26e rang. C'est une mauvaise nouvelle quand vous affrontez un quart qui a terminé quatrième pour les verges (4428) et premier pour les touchés (40) cette saison.

La formation du Texas devra donc se fier à sa pression défensive et à son jeu au sol - deuxième de la ligue avec une moyenne de 149,8 verges par match - pour garder Rodgers hors du terrain. Les Cowboys se fieront donc à la sensation Ezekiel Elliott pour engranger les verges : la recrue a terminé au premier rang dans la NFL avec 1631 verges de gains au sol.

Si Elliott et le quart Dak Prescott - lui aussi une recrue - ont retenu la majeure partie de l'attention cette saison, Crawford, qui a signé une prolongation de contrat de cinq ans en 2015, croit que la défense des Cowboys a été très efficace. «Elle est tout feu tout flamme. Notre couverture est incroyable, nos secondeurs jouent du gros football et je pense que notre ligne défensive fait beaucoup mieux qu'au début de la saison. Nous devons garder le même rythme, nous assurer que nos jeunes joueurs continuent leur bon travail et fassent de gros jeux, et que nos vétérans fassent ce qu'ils ont fait depuis le jour 1.»