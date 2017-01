La longue quête des Falcons

Parmi ces six franchises, les Vikings ont disputé quatre SB, tandis que les Bengals et les Panthers ont participé deux fois à la grande fête. Si l'on ajoute le fait que les Jaguars n'ont rejoint la NFL qu'en 1995 et que les Texans l'ont fait en 2002, on constate que les amateurs des Falcons ont eu peu de succès à se mettre sous la dent, sur une longue période de temps.

Premièrement, les Falcons sont une des 13 franchises à n'avoir jamais remporté le Super Bowl. Si l'on inclut les championnats de l'ère pré-Super Bowl, le nombre de formations n'ayant jamais remporté les grands honneurs se réduit à six : Minnesota, Cincinnati, la Caroline, Jacksonville, les Texans de Houston (la franchise des Oilers de Houston/Titans du Tennessee compte deux titres) et Atlanta.

Pour l'instant, les discussions sur les défaites des Falcons sont beaucoup plus longues que celles sur leurs victoires. Et l'histoire ne parle pas en leur faveur...

L'ailier défensif Dwight Freeney, vétéran de 15 saisons qui dispute sa première saison à Atlanta, peut entretenir ses coéquipiers au sujet des attentes des fans d'une ville. Lorsqu'il jouait avec les Colts d'Indianapolis, ses coéquipiers et lui ont plusieurs fois cogné à la porte des grands honneurs et déçu leurs partisans, avant de finalement se hisser au sommet de la montagne en 2006.

«Ça va être un gros match», lance d'entrée de jeu le plaqueur Jonathan Babineaux, qui défend les couleurs des Falcons depuis 2005. «La ville d'Atlanta attend un Super Bowl depuis tellement longtemps. Avec la saison qu'on vient de connaître et de la façon dont on joue, tout le monde est excité en ville.»

Même s'ils n'ont jamais rien gagné, les Falcons voient la lumière au bout du tunnel depuis qu'Arthur Blank a fait l'acquisition de l'équipe, en 2002. Depuis ce temps, Atlanta a participé aux séries à sept reprises, remporté quatre titres de division et participé deux fois à la finale de la Conférence nationale. En 2012, l'équipe est venue à 10 verges près d'atteindre le XLVIIe SB, remporté par les Ravens contre les tombeurs des Falcons, les 49ers de San Francisco.

Malgré leurs succès récents, un nuage noir plane sur cette équipe. Et même sur cette ville, qui a rarement la chance de se réjouir des succès de ses équipes. Même les Braves, seule équipe professionnelle de la ville à avoir enlevé un titre, reviennent davantage dans les mémoires pour leurs nombreuses débâcles en séries d'après-saison au baseball plutôt que pour leur Série mondiale remportée en 1995. «Après avoir entendu toutes ces histoires d'insuccès, on veut travailler plus fort pour faire oublier tout ça», affirme le demi de sûreté recrue Keanu Neal. «Dans le fond, on sait que tous les fans d'Atlanta et de la Géorgie se soucient de nous et veulent qu'on remporte les grands honneurs.» D'après AP