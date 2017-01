Les Chargers de San Diego déménagent à Los Angeles

Les Chargers n'ont pas mis de temps à se décider. Quelques heures seulement après que l'équipe eut obtenu deux jours de plus pour se prévaloir de l'option de déménager à Los Angeles, l'équipe a quitté San Diego.

L'organisation avait convoqué ses employés pour 8h, Heure du Pacifique, jeudi matin, soit 11h, Heure de l'Est. Quelques minutes plus tard, le logo de l'équipe sur son compte twitter a été modifié et une lettre du propriétaire, Dean Spanos, confirmant le déménagement a été mise en ligne.