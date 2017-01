Osweiler se rachète

Brock Osweiler a finalement ressemblé au joueur que les Texans de Houston avaient vu avant de lui offrir une somme de 72 millions $US. Le quart-arrière a mené son équipe à une victoire de 27-14 contre les Raiders d'Oakland lors du premier tour éliminatoire de l'Américaine, samedi à Houston.

Associated Press Houston

Osweiler, qui avait été laissé au bout du banc le 18 décembre, a retrouvé son poste de partant en raison d'une commotion cérébrale à Tom Savage. Il a joué un de ses meilleurs matchs de la saison en lançant une passe de touché et en franchissant la zone des buts sur une course d'une verge pour donner une première victoire en séries aux Texans depuis 2012.

À son premier match en carrière en séries éliminatoires, Osweiler a obtenu 168 verges par la passe. Houston, qui avait été écrasé 30-0 à domicile contre les Chiefs de Kansas City l'année dernière, attend maintenant le résultat de l'affrontement entre les Steelers de Pittsburgh et les Dolphins de Miami, dimanche, pour savoir s'ils se mesureront aux Chiefs ou aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

La première présence en séries des Raiders depuis 2002, quand ils s'étaient rendus au Super Bowl, s'est terminée abruptement en raison des difficultés éprouvées par la recrue Connor Cook. Ce dernier a amassé 161 verges par la voie des airs, il a lancé une passe de touché, mais il a été victime de trois interceptions contre la meilleure défensive de la ligue.

«Nous l'avons fait pendant toute la saison en défensive. Nous allons continuer de jouer avec cette belle unité», a indiqué Jadeveon Clowney

Tout jouait contre Cook

Cook est devenu le premier quart de l'histoire de la NFL à effectuer son premier départ en carrière dans un match éliminatoire. Derek Carr, le quart partant des Raiders et aspirant au titre du joueur le plus utile, s'est cassé la jambe il y a deux semaines et Matt McGloin s'est blessé à une épaule, dimanche dernier.

«C'était son premier départ, à l'étranger, en séries et contre la meilleure défensive de la NFL. Ce n'était pas un affrontement facile pour lui», a indiqué son entraîneur-chef Jack Del Rio. «Nous avions espoir que nous allions être capables d'en faire suffisamment pour l'aider, mais ce ne fut pas le cas.»

Les Texans menaient par 13 points à la mi-temps et ils se sont donné une avance de 27-7 au quatrième quart sur la course d'une verge d'Osweiler. Les Raiders ont réduit l'écart quand Andre Holmes a capté une passe de huit verges pour un majeur, mais dès leur série à l'attaque suivante, Corey Moore a intercepté une passe de Cook pour mettre fin aux espoirs de remontée.

Le demi de coin David Amerson croit que le résultat aurait été bien différent sans les blessures. «Je crois en Connor, Matt ou tous nos remplaçants. Sauf que si nous sommes en santé, personne dans cette ligue ne peut nous battre. Nous allons encaisser cette défaite et revenir plus forts.»