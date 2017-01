Caldwell confiant pour ses Lions

Dimanche soir, le quart-arrière Aaron Rodgers a lancé pour 300 verges et quatre touchés dans la victoire de 31-24 des Packers. L'équipe du Wisconsin a terminé la saison sur une série de six victoires. Rodgers a lancé 18 passes de touché sans être intercepté au cours des sept dernières rencontres.

Les Lions ont perdu leurs trois derniers matchs de la saison régulière, mais Caldwell a dit qu'il fallait regarder au-delà de cela. «Il y a de nombreux exemples où un club a connu une saison plus ou moins satisfaisante, mais, une fois plus loin, l'équipe a réussi à faire beaucoup de bruit.»

Les 49ers cherchent à renouer avec le succès depuis qu'ils ont coupé les liens avec Jim Harbaugh à la suite de la saison 2014. Harbaugh avait mené les 49ers à trois apparitions au match de championnat de la Conférence nationale et à une présence au Super Bowl, entre 2011 et 2013.

«Malgré mes sentiments pour Trent et Chip, je crois que la décision de changer nos leaders en matière de football était nécessaire, a mentionné York, par l'entremise d'un communiqué. La performance de l'équipe n'a pas respecté mes attentes et celles de nos partisans et c'est vraiment désolant. Nous nous attendions à du progrès à partir de cette saison, mais ce ne fut pas le cas.»

En 2015, Elway, devenu directeur général des Broncos, a ramené Kubiak dans les Rocheuses, un peu plus d'un an après que ce dernier eut subi une légère attaque cardiaque pendant la pause de la mi-temps, alors qu'il dirigeait les Texans de Houston.

«L'ambiance était festive dans le vestiaire. Nous avons vu les casquettes de championnat sur nos sièges et c'est là que tout le monde a réalisé à quel point c'est important pour l'organisation des Chiefs, a souligné Duvernay-Tardif. Ce sera une semaine de congé importante pour nous. L'entraîneur-chef Andy Reid nous a dit que ce n'était que la première étape pour atteindre notre but ultime, le Super Bowl.»

Smith a effectué une course de cinq verges tôt au deuxième quart pour créer l'égalité 10-10, puis il a lancé une passe de touché de quatre verges à Charcandrick West vers la fin de la première demie pour donner les devants aux Chiefs 17-10. Un peu plus tôt, Philip Rivers avait commis la première de ses deux interceptions, entraînant les 10 premiers points des Chiefs.

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont conclu leur saison avec une fiche parfaite à l'extérieur et ils espèrent que leur prochain voyage soit au Super Bowl. Tom Brady a amassé 276 verges par la voie des airs, il a lancé trois passes de touché et les Patriots se sont assurés de l'avantage du terrain pendant toute la durée des séries en défaisant les Dolphins de Miami 35-14, dimanche. Les Patriots détenaient une avance de 20-0 à la fin de la première demie et ils ont mis un frein aux espoirs de remontée des Dolphins lorsque Julian Edelman a inscrit un touché de 77 verges et que Shea McClellin a ramené un échappé sur 69 verges pour un majeur. Les Patriots (14-2) sont devenus la neuvième équipe depuis 1972 à être invaincue à l'étranger en une saison. Les Dolphins (10-6) avaient déjà leur laissez-passer pour les séries et ils prendront part à un premier match éliminatoire depuis 2008, contre les Steelers à Pittsburgh.