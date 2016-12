Les frères Ryan congédiés par les Bills

Associated Press

Les dirigeants des Bills ont annoncé la nouvelle du congédiement de Ryan sur Twitter, mardi.

Les Bills (7-8) rateront les éliminatoires pour une 17e saison d'affilée, la plus longue disette en cours dans la NFL. Ryan a conservé un dossier de 15-16 en deux saisons avec les Bills.

L'équipe a également annoncé sur Twitter que le frère de Ryan, Rob Ryan, perdait aussi son poste comme adjoint à l'entraîneur-chef et coordonnateur de la défensive.

Rob avait été embauché l'hiver dernier afin d'améliorer une défensive qui avait terminé au 19e rang de la NFL l'année précédente.

Rex Ryan était venu à Buffalo en déclarant que ce serait son dernier emploi après six saisons avec les Jets de New York. Les propriétaires des Bills, Terry et Kim Pegula, avaient embauché Ryan, qui était reconnu comme un spécialiste de la défensive dans l'espoir qu'il redonne du lustre à l'équipe.