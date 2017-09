Le Drakkar hisse les voiles

Le gardien partant des visiteurs, Jimmy Lemay, a connu une sortie difficile, donnant la rondelle à l'ennemi sur le premier but du Drakkar, dès la 45e seconde de jeu. Il a bloqué un seul des trois tirs qu'il a reçus et, heureusement pour sa fiche, il y aussi eu un but refusé au Drakkar en raison d'un hors-jeu. La recrue Colten Ellis (deux buts sur 26 lancers) a donc connu un départ plus rapide que prévu entre les poteaux de l'Océanic.

«On voulait connaître un départ canon. Les gars étaient fébriles, mais pas trop déconcentrés par les présentations d'avant-match. On a réussi à imposer notre momentum et on a bien fait», a fait valoir le pilote du Drakkar, Martin Bernard. «On voulait fabriquer nos buts et c'est ce qu'on a fait. On a attaqué le filet et on a été dangereux en zone ennemie.»

Les hommes de Serge Beausoleil n'ont pas aidé leur cause puisque deux vétérans, Charle-Édouard D'Astous et Yannick Bertrand, ont été expulsés, le premier pour avoir donné de la bande à l'endroit de Gabriel Fortier et le second pour avoir agressé Antoine Girard, qui n'avait pas jeté les gants. Les échauffourées après le coup de sifflet ont été nombreuses, un total de 30 pénalités étant décernées dans ce duel.

Lafrenière : correct, sans plus

Plutôt en désaccord avec les expulsions des deux joueurs, Beausoleil était peu loquace après la rencontre. Il n'a guère aimé de la façon dont les siens ont réagi après leur mauvais départ et aurait apprécié voir moins de pénalités inutiles.

«Personnellement, la rudesse après le sifflet, je ne suis pas partisan de ça. J'aime mieux qu'on gagne nos batailles quand la rondelle est en jeu», a déclaré le pilote de l'Océanic, qui a trouvé «correcte, sans plus», la prestation du premier choix de l'équipe, Alexis Lafrenière, pour son baptême du feu.

Noah Corson a guidé l'attaque des siens avec une paire de buts. Bradley Lalonde, Jordan Martel et Gabriel Fortier ont également secoué les cordages. Devant le filet des siens, Antoine Samuel a été impérial, stoppant 30 tirs pour son premier jeu blanc de la campagne.

«Antoine a fait les arrêts importants en fin de première et les gars se sont bien comportés devant lui par la suite», a déclaré Bernard. «C'est le mandat d'un gardien de 20 ans. Il faut qu'il donne confiance. Notre brigade défensive est jeune et plus le match avançait, plus un gars comme [Christopher Merisier] Ortiz était confortable.»

NOTES : Avant le match, l'organisation a rendu hommage aux fondateurs de l'équipe, soit Francine Gravel, Marcel Labelle, Claude Tremblay, Jacques Tremblay, Michel Beaulieu et Patrick Jean. Les deux derniers n'étaient pas sur place. Les employés qui sont avec l'équipe depuis la saison 1997-1998 ont aussi été honorés au centre de la glace... Samedi après-midi, au tour des Remparts de Québec de se présenter au Centre Henry-Leonard.

***