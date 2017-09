Le Drakkar mise sur la vitesse

«Avec des gars comme [Gabriel] Fortier, [Ivan] Chekhovich, [D'Artagnan] Joly et [Antoine] Girard, on devrait avoir beaucoup de rapidité à l'avant. En fait, on va avoir de la vitesse sur tous nos trios», a fait valoir Bernard, qui a aussi louangé Samuel Dickner et Isaiah Gallo-Demetris, deux recrues de 18 ans qui ont réussi à percer l'alignement.

«Je suis un grand partisan du développement tardif d'un joueur de hockey et on en a deux beaux exemples ici», a souligné le coach, qui a tracé un parallèle avec Frédérick Gaudreau des Predators de Nashville, qu'il a déjà dirigé chez les Cantonniers de Magog et les Cataractes de Shawinigan.

«Dickner a démontré une belle progression et beaucoup de "hockey sense". Durant le camp, il a vraiment ressorti du lot. Gallo-Demetris a aussi pris un peu plus de temps à se développer, mais il a travaillé sur certains points la saison dernière et il est maintenant prêt à faire son entrée», de signaler l'entraîneur-chef.

La défensive du Drakkar sera également véloce, mais elle sera aussi un peu verte avec deux patineurs de 16 ans (Christopher Merisier-Ortiz et Jérémie Hébert) et deux autres de 17 ans (Xavier Bouchard et Hugo Savinsky). Du lot, seul Bouchard a l'expérience du junior majeur. Le départ de Matteo Pietroniro, qui a quitté le navire pour évoluer dans la USHL, a un peu bouleversé les plans.

«Évidemment, la perte surprise de Matteo nous a fait mal. Il apportait de l'expérience à notre défensive et il faisait partie de nos plans cette année et l'an prochain, mais l'occasion se présente maintenant de donner plus de millage à nos jeunes et à eux de saisir les opportunités», affirme Bernard en soulignant au passage que l'arrivée de Bradley Lalonde apportera une certaine stabilité à la brigade défensive.

Le pilote du Drakkar estime finalement qu'il misera sur l'un des bons duos de gardiens du circuit Courteau avec Antoine Samuel et Justin Blanchette.

«Antoine est un vétéran de 20 ans qui va beaucoup donner à cette équipe et notre jeune de 17 ans [Blanchette] a déjà prouvé qu'il peut jouer dans cette ligue, a-t-il souligné. À tous les soirs, que ce soit l'un ou l'autre, nos gardiens vont nous donner une chance de gagner.»

À son habitude, Martin Bernard ne joue pas le jeu des prédictions, signalant que les impondérables sont trop nombreux pour se risquer à des pronostics. «Ce qui m'importe, c'est de progresser constamment et d'éviter les blessures. Si on a tout ça, on devrait bien figurer», a-t-il conclu.

***