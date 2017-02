Le Drakkar sort un peu la tête de l'eau

Le principal artisan de la victoire du Drakkar est sans contredit le gardien Antoine Samuel, auteur de 34 arrêts, dont 17 en troisième période. Le vétéran a réalisé quelques petits miracles, dont un aux dépens d'Austin Eastman alors qu'il restait 90 secondes à faire à la rencontre et que le pointage était de 2-1.

«Antoine a été particulièrement bon en troisième et c'est exactement pour ce genre de performance qu'on l'a gardé avec nous à la période d'échanges», a souligné l'entraîneur-chef Martin Bernard, faisant aussi valoir le bon travail de ses jeunes troupiers devant Samuel.

«Le millage rentre»

«Je pense qu'en général, on a joué un bon match. Dans les deux premières périodes, ça a été nous les agresseurs, pas les Tigres», a poursuivi Bernard. «Et j'ai vraiment aimé que les gars ne paniquent pas en troisième, même si c'était certain que Victo allait sortir en force. On forme encore une équipe jeune, mais le millage rentre.»

Le véloce Ivan Chekhovich a guidé l'attaque du Drakkar avec deux buts. Pour son premier, il a été brillamment servi par Gabriel Fortier, à qui on avait fait cadeau de la rondelle dans le fond du territoire des Tigres. Ce filet, marqué à la 14e minute du second engagement, créait l'égalité 1-1. Le second but du Russe, qui en compte maintenant 19 cette saison, a été inscrit dans un filet désert.

L'honneur d'enfiler le but gagnant est revenu à Édouard St-Laurent (6e), à 8:26 du dernier tiers. Là encore, c'est un revirement profondément en zone adverse, provoqué par Jean-Simon Bélanger, qui a conduit à ce but. Le gardien James Povall, qui a stoppé 27 rondelles, avait du trafic devant lui sur la séquence.