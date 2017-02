Deux buts en 34 secondes refroidissent le Drakkar

Comme la veille, les locaux se sont bien battus devant une formation nettement plus aguerrie qu'eux, mais pas avec la même hargne. Ils ont limité les Huskies à 23 tirs, ont même cumulé plus de chances de marquer que l'adversaire (10 contre 9), mais encore une fois, l'opportunisme n'était pas au rendez-vous pour les hommes de Martin Bernard. «Je ne sentais pas une grande passion dans notre jeu, je ne sentais pas que les gars y croyaient vraiment, surtout après les deux buts rapides, qui ont jeté une douche d'eau froide. Mais on les a challengés un peu en troisième, on était plus acharnés», a-t-il ajouté, en faisant valoir que les deux équipes «ne sont pas à la même place dans leur cycle de développement».

Maintenant que le métier rentre à bon rythme chez ses jeunes troupiers, Bernard souhaite qu'ils sauront sous peu faire fi des impondérables qui peuvent se produire dans une partie de hockey. «Il faut être capables de passer par-dessus les événements qui arrivent durant un match, comme une mauvaise pénalité ou deux buts rapides», a affirmé le pilote, qui a rappelé au passage que la brigade défensive de Rouyn-Noranda «est pratiquement la même qui a amené cette équipe en finale de la Coupe Mémorial» l'an dernier.

Jérémy Lauzon, Rafaël Harvey-Pinard (son quatrième en deux matchs cette fin de semaine), Antoine Waked et Martins Dzierkals ont trompé la vigilance d'Antoine Samuel. Seul Matteo Pietroniro (5e) a battu Olivier Tremblay, qui a réussi 26 arrêts pour signer sa 10e victoire de la saison.