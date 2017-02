Huskies 5/Drakkar 2: Papa Gilles gagne le premier duel familial

«Rouyn, c'est une équipe rapide, mais je pense qu'on a patiné autant, sinon plus qu'eux, et je pense aussi qu'on aurait mérité quelques avantages numériques de plus parce qu'on s'est fait accrocher», a souligné l'entraîneur-chef du Drakkar. «Quand on patine comme ça, on provoque des choses par notre vitesse.»

Malheureusement, les locaux n'avaient pas le compas dans l'oeil. «On a manqué beaucoup de chances. Si on profite de nos occasions, le match peut être différent, mais l'effort y était du début à la fin», a ajouté Bernard. «Quand j'entends la foule se lever parce qu'elle apprécie l'effort, c'est exceptionnel. Ça donne de l'énergie à nos joueurs. [...] C'est la beauté de jouer dans cet amphithéâtre.»

Fier de fiston Xavier

À la porte de l'autre vestiaire, Gilles Bouchard ne pouvait éviter les questions sur son fils Xavier, après ce premier duel familial. «C'était spécial pas mal, même que ce n'était pas évident. C'est ton gars, ton sang, et j'étais complètement impliqué dans le jeu.

«Mais c'est une belle sensation et je suis content qu'il ait bien fait», a ajouté Bouchard, rayonnant comme un père peut l'être après avoir vu son fils recevoir la troisième étoile. «Il est calme avec la rondelle, il se comporte très bien et je suis fier de lui.»

Avant la rencontre, Xavier a donné à son père une autre occasion d'être fier puisqu'il a été choisi joueur-étudiant du mois de janvier chez le Drakkar.

La recrue Rafaël Harvey-Pinard a guidé l'attaque de la meute avec un tour du chapeau, son dernier but étant marqué dans un filet désert. Hugo Després et Gabriel Fontaine ont inscrit les autres filets aux dépens de Justin Blanchette, auteur de 25 arrêts. Du côté du Drakkar, Kevin Lamontagne (2e et 3e) a été le seul à tromper la vigilance de Samuel Harvey, qui a affronté 29 rondelles. Les deux mêmes formations se revoient cet après-midi.