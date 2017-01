Défaite crève-coeur du Drakkar

C'est Samuel Girard, superbement alimenté par Samuel Blier, qui a fait mal au Drakkar en battant Antoine Samuel d'un tir frappé avec 30 secondes à écouler au cadran.

Dimanche, le Drakkar aurait néanmoins mérité un meilleur sort. Antoine Samuel a été solide devant le filet et ses jeunes coéquipiers n'ont pas cédé un pouce à leurs réputés rivaux.

Claude Bouchard a été obligé de changer ses combinaisons à l'attaque au milieu du duel, tellement l'attaque des Cataractes ne semblait pas inspirée. Son meilleur élément sur son échiquier offensif a été Samuel Blier, pourtant un col bleu... C'est lui qui a réanimé son club en deuxième avec une percutante mise en échec au centre de la glace. Les Cataractes tiraient alors de l'arrière 1-0, et la hargne de Blier s'est quelque peu propagée au banc des siens, ce qui a mené au but en avantage numérique de Brandon Gignac.

Après avoir résisté à six minutes de désavantage numérique, les Cataractes ont pris les commandes du match en troisième, sur un tir parfait de Dennis Yan. Il en fallait davantage pour faire plier le Drakkar, qui a trouvé une façon de créer l'égalité grâce au filet de la recrue Gabriel Fortier.

Blier saisit sa chance

Tout ce beau monde semblait alors se diriger vers la prolongation, mais c'était avant que Blier ne repère Girard, seul au point d'appui. D'un élan, la Tornade de Roberval a anéanti tous les efforts des visiteurs. «Tout le mérite revient à Blier, qui a fait une grosse passe sur le jeu», témoignait l'espoir des Predators de Nashville.

Héros obscur de ce match, Samuel Blier avait du gaz à brûler, lui. Il était très heureux d'avoir eu un impact sur le match et d'avoir été l'architecte du but gagnant... après que son entraîneur ait augmenté ses responsabilités.

«C'est rare que j'ai ma chance sur un trio offensif, je suis content d'avoir saisi l'occasion. En deuxième, j'ai voulu réveiller un peu l'équipe, fallait jouer de façon un peu plus physique.»

Le Drakkar est lui aussi un spécialiste des matchs serrés, à la différence qu'il se retrouve plus souvent qu'autrement dans la peau des perdants. «Je suis vraiment tanné de perdre par un but. On méritait un meilleur sort. Et c'est comme ça souvent depuis quelques temps. Ça devient frustrant, a souligné Samuel. «Il y avait du trafic comme sur l'autoroute 40 devant le filet, tout le monde a essayé de bloquer le lancer. Mais c'est ça Samuel Girard, si tu lui laisses un petit trou, il va le trouver.»

Le pilote Martin Bernard préférait voir les signes positifs. «C'est notre 20e défaite par un but. Il nous manque seulement un peu de millage, on réussit à compétitionner contre les gros clubs. C'est décevant de perdre de cette façon, mais on ne va pas tout tirer à la poubelle pour autant. On va continuer à bâtir.»