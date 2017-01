Le jeune Drakkar fait flèche de tout bois à Halifax

En à peine 10 minutes de jeu au premier engagement, le Drakkar menait 4-2 et les troupiers de Martin Bernard ont maintenu un écart confortable jusqu'à la toute fin. Le gardien Justin Blanchette a de nouveau eu son mot à dire dans cette victoire, lui qui signait un troisième gain en trois départs à bord du Drakkar, stoppant 36 rondelles.

«C'était un match important», a fait valoir le pilote. «En première, c'était un match de ping-pong, mais on s'est bien comporté dans les circonstances parce que c'est toute une force de frappe offensive de l'autre côté. On a pris des tirs de qualité même si on en a moins que l'adversaire.» Quant au deuxième départ consécutif de Blanchette, «il a encore bien répondu et il fait les choses qu'on lui demande», a ajouté l'entraîneur-chef.

Gabriel Fortier évacue les doutes

À sa première sortie en carrière dans la LHJMQ, et contre son frère Maxime de surcroît, Gabriel Fortier n'avait pas l'air d'une verte recrue sur le carreau depuis le mois d'août. «J'avais très hâte de voir comment il allait réagir et il n'a pas ménagé son épaule», a signalé Bernard. «Il a frappé, patiné et ce fut un bon premier test pour lui. Ce n'était pas évident pour lui, un premier match en carrière, ça va évacuer les doutes qu'il avait et le mettre en confiance.»

À son 100e match dans la LHJMQ, Jordan Martel a connu une soirée de deux buts, une première pour lui en carrière. Ivan Chekhovich, qui a aussi récolté deux aides, Simon Chevrier, D'Artagnan Joly, Jean-Simon Bélanger et Christopher Benoît ont également déjoué le duo Blade Mann-Dixon et Alexis Gravel (24 arrêts sur 31 tirs). Avec ses trois passes et son différentiel de + 3, Xavier Bouchard s'est aussi distingué pour les vainqueurs. Maxime Fortier (2), Nico Hischier et Jake Coughler ont marqué pour Halifax.