Le Drakkar gaspille une autre avance

Grâce au but du fougueux Antoine Girard, le Drakkar avait pris les devants 2-1 en fin de deuxième. En première moitié de troisième, les locaux tenaient bien leur bout, mais l'Armada a frappé deux fois en deux minutes pour prendre les devants 3-2.

Le second filet de la soirée de Pierre-Luc Dubois, dans un filet désert, s'est avéré le but de la victoire car Jean-Simon Bélanger, avec son premier point avec Baie-Comeau, a ramené l'écart à un but avec 3,1 secondes à jouer.

«On a bien compétitionné, l'Armada a une bonne équipe. Malheureusement, c'est un jeu où on doit faire un switch dans notre système et il n'a pas été fait. On se fait battre par ça», a lancé l'entraîneur-chef à propos du but de l'ex-Drakkar Tobie Paquette-Bisson, qui a fait 3-2 à 15:13.

«L'idée contre eux était de minimiser les erreurs et les revirements, a enchaîné Bernard. On en a quand même fait mais en général, être en avance 2-1 après deux périodes contre cette équipe, c'est quelque chose de bien.»

Dubois ouvre le pointage

S'exécutant sûrement devant quelques amis datant de ses quelques années passées à Baie-Comeau, Dubois a ouvert le pointage à 8:34 de l'engagement initial, étant le premier à bondir sur une rondelle libre devant Antoine Samuel. Trois minutes plus tard, Jordan Martel (12e) a égalé le pointage, durant une supériorité numérique. Alex Barré-Boulet a inscrit l'autre but de l'Armada, qui compte le même nombre de points au classement (58) que les meneurs, Rouyn-Noranda, mais qui se trouve au quatrième échelon car les deux formations sont dans la même division.