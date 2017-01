Les Saguenéens volent la victoire au Drakkar

(Baie-Comeau) Dans le sport, la victoire ne va pas toujours à l'équipe qui la mérite le plus, la chose est connue. On en a eu un autre exemple samedi au Centre Henry-Leonard, alors que les Saguenéens de Chicoutimi se sont sauvés avec un gain de 3-2, en prolongation, aux dépens du Drakkar.

Tirant de l'arrière 2-0 et limités à huit tirs après deux périodes, les Sags ont créé l'égalité en troisième, des buts de Vincent Lapalme et de Frédéric Allard, et sont repartis avec la victoire grâce au but d'Olivier Galipeau à 1:39 de la quatrième période. «Il n'y a pas grand-chose à être fier de ce match, à part notre remontée et la performance de [Julio] Billia [venu en relève de Xavier Potvin après le deuxième but]», a souligné l'entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean. «On a un peu de difficulté à mettre ça ensemble, les nouveaux joueurs et ceux qui reviennent, et ça paraît sur l'exécution. On n'a pas l'air d'un club sur la même page.»

Plus loin dans le couloir menant aux vestiaires, son vis-à-vis Martin Bernard tenait des propos souvent répétés. «Il faut apprendre à jouer avec l'avance. Ça aussi, ça fait partie du processus d'apprentissage», a lancé le pilote du Drakkar, qui a passé un message clair en expédiant le vétéran Simon Chevrier dans les gradins.

Au premier vingt, il y a eu moins de 10 tirs au but au total (6-3 Baie-Comeau), mais les 1714 amateurs présents ont vu l'un des plus beaux filets de la saison, le 12e de D'Artagnan Joly. Le grand attaquant a intercepté le disque au centre, a foncé en zone ennemie en servant toute une tasse de café à Jérémy Groleau avant de sortir le gardien Potvin de ses patins. Un but de toute beauté, sur la seule chance de marquer de la période. D'un tir du poignet des majeures, Ivan Chekhovich (16e) a marqué l'autre filet du Drakkar, en deuxième.