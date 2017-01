Fitzgerald trop fort pour le Drakkar

«On n'a pas été très intelligents dans certains de nos gestes. On ne peut pas donner sept avantages numériques à une équipe comme Shawinigan et espérer s'en tirer», n'a pu que constater l'entraîneur-chef Martin Bernard. «Ils ont marqué trois fois là-dessus et le match s'est terminé par un écart de trois buts.»

Tout en soulignant que les siens ont encore eu le mérite de ne pas lancer la serviette, Bernard notait que ses jeunes troupiers arrivent peut-être dans la phase où la saison se fait longue. «Il y a de la fatigue physique, mais aussi de la fatigue mentale. Le rythme du calendrier est soutenu, et ça n'ira pas en diminuant. Mais la condition physique est là. Sans ça, on ne serait pas capable de se battre jusqu'à la fin.»

Le Drakkar a eu le malheur d'écoper de deux punitions à quelques secondes d'intervalle à la huitième minute de jeu. Les Cats ont frappé dès le début, un tir parfait de Fitzgerald. Brandon Gignac a ensuite doublé l'avance sur la seconde pénalité. Pas longtemps après, Antoine Samuel a laissé passer le tir de Tommy Cardinal pour le troisième des locaux à 10:33, laissant présager une longue fin d'après-midi pour le Drakkar.

Bernard a toutefois choisi ce moment pour demander son temps d'arrêt, rappelant à ses jeunes joueurs que le match était commencé. Ils ont répondu avec le troisième de Christopher Benoît. Et dès le début de la deuxième, Vincent Deslauriers (16e) a réduit l'écart à un but.

Shawinigan allait toutefois reprendre une priorité de deux buts à 17:04 avec un filet chanceux de Gignac. À 4:15 de la troisième, Fitzgerald a redonné un coussin de trois buts aux siens.

Le coriace Drakkar n'avait cependant pas dit son dernier mot. Ivan Chekhovich (13e) et Samuel Thibault (4e) ont porté le pointage à 5-4 à mi-chemin de la période et stressé un peu les 3638 spectateurs au Centre Gervais Auto. Fitzgerald allait cependant les rassurer en complétant son tour du chapeau à 15:50. Dennis Yan a marqué le septième dans une cage déserte.

Le fils de Corson à bord

Le Drakkar a fait monter à son bord le fils de l'ex-hockeyeur Shayne Corson, Noah, soumis au ballotage par les Voltigeurs de Drummondville. Âgé de 18 ans, il a évolué sur le quatrième trio, en compagnie de Danyck Calgaro et Vincent Lavoie.

Le dg Steve Ahern a aussi complété ses activités lors de la période de transactions en faisant l'acquisition de Jean-Simon Bélanger (Saguenéens ) en retour d'un choix de neuvième tour en 2017.

Finalement, sans capitaine depuis le départ de Jérémy Grégoire à la fin de la saison 2014-2015, le Drakkar a donné vendredi le C à Samuel Thibault, qui devient ainsi le 17e capitaine de l'histoire de la formation. À 20 ans, il disputait samedi un 176e match dans l'uniforme des Nord-Côtiers, le seul qu'il a porté dans sa carrière junior.