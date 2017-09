Philipp Kurashev, tombé dans la marmite du hockey

(Québec) Avec un père et un oncle entraîneurs, Philipp Kurashev était prédestiné à devenir joueur de hockey. Plus que jamais cette saison, le talentueux Suisse de 17 ans s'approche de son but : les rangs professionnels. Pour y parvenir, le meilleur marqueur des Remparts en 2016-2017 sait qu'il devra encore élever son jeu d'un cran. Rencontre avec un jeune homme déterminé à réussir, malgré le poids des attentes.

Sous un ton posé et un air réservé, Philipp Kurashev cache un esprit vif et une personnalité attachante. Parlant couramment le russe, l'allemand, l'anglais et le français, c'est toutefois sur la glace que le prolifique attaquant des Remparts s'exprime le mieux. Et pour cause!

Tombé dans la marmite du hockey dès sa plus tendre enfance, le jeune Kurashev, qui fêtera ses 18 ans le 12 octobre, ne pouvait que suivre les traces de son père Konstantin et de son oncle maternel, Sergei Zvyagin. Cet ancien gardien de but a évolué dans diverses ligues professionnelles en Amérique du Nord - il a notamment joué au Colisée dans les années 90 lorsqu'il défendait les couleurs de Michigan et San Antonio dans la Ligue internationale - et en Russie, avant de devenir entraîneur des gardiens de but, fonction qu'il occupe chez le Metallurg de Magnitogorsk (KHL), avec qui il a remporté une Coupe Gagarin, en 2016.

Quant au paternel Konstantin, il a connu une longue carrière de joueur comme défenseur dans la Ligue soviétique, avant de conclure son parcours professionnel en Autriche, en 1997. Il est ensuite devenu entraîneur à Davos, où Philipp est né deux ans plus tard, puis à Berne. Depuis cette époque, il a tenu la barre de plusieurs équipes juniors ou professionnels en Suisse, avant de faire le saut cette saison dans la KHL, où il vient juste de quitter un poste d'entraîneur adjoint chez le HK Sotchi.

En russe à la maison

«Mes parents sont tous les deux nés en Russie. Tous mes grands-parents sont russes. C'est parce que mon père travaillait en Suisse que je suis né là. Auparavant, il avait joué la majorité de sa carrière en Russie. À la maison, tout s'est toujours passé en russe. Quand j'ai commencé à fréquenter l'école en Suisse, j'ai appris l'allemand. Nous avions aussi des cours de français», confirme le numéro 96, qui détient la nationalité suisse et russe.

Du plus loin qu'il se souvienne, Philipp a hanté les patinoires de son patelin. Quand il ne suivait pas son père à l'aréna pour assister aux entraînements de son club, il évoluait avec les formations d'élite de sa région - il a participé au tournoi de hockey pee-wee de Québec et rejoint, plus tard, la programme national suisse (2014-2015) - ou pratiquait sur une glace extérieure, où il s'amusait à tenter d'imiter les feintes de ses idoles, particulièrement Pavel Datsyuk et Alexander Ovechkin.

«J'aimais regarder jouer ces gars-là, Datsyuk, Ovechkin, Malkin... Mes amis et moi, on regardait des vidéos de faits saillants sur YouTube et après on essayait de faire la même chose. À Berne, on pratiquait sur une patinoire, qui n'avait de toit, mais on jouait nos matchs dans un gros aréna», raconte-t-il.

C'est d'ailleurs à Berne, où il a joué jusqu'à l'âge de 16 ans, que l'attaquant s'est lié d'amitié avec un talentueux coéquipier, Nico Hischier, qu'il allait retrouver deux saisons plus tard, dans la LHJMQ. «J'ai joué une saison avec lui. Après avoir joué ensemble, nous sommes devenus de très bons amis. C'est un très bon gars. Je regardais le repêchage, lorsqu'il est sorti au tout premier rang, en juin, et j'étais très heureux pour lui», poursuit Kurashev au sujet de l'attaquant étoile des Mooseheads d'Halifax sélectionné par les Devils du New Jersey.

Maman... et agente!

Le hockey prenant toute la place, Kurashev s'est très peu investi dans d'autres sports lorsqu'il était plus jeune, même s'il lui arrivait d'en pratiquer occasionnellement. «C'était le seul sport que je pratiquais sérieusement, dans une équipe. Avec mes amis, il m'arrivait de jouer au soccer ou au tennis, à l'extérieur, mais j'ai toujours seulement voulu jouer au hockey», admet celui qui relaxe en regardant la télé, en jouant aux cartes ou aux jeux vidéo.