Les petites histoires d'un grand tournoi

(Québec) En 25 ans, la Coupe Banque Nationale de Québec a vu passer de grandes vedettes comme Venus Williams et Lindsay Davenport; des étoiles montantes comme Maria Sharapova et Jelena Ostapenko; et même la future reine du tennis, alors anonyme, Serena Williams. Les joueuses ont fait vibrer les foules par leurs passings imparables ou leurs courses effrénées. Mais les meilleures histoires se déroulent parfois à l'extérieur du terrain. Le Soleil vous en raconte trois...

Aujourd'hui, elle préfère accepter le blâme, du moins pour le dénouement du match. «Je n'ai pas de ressentiment. C'était beaucoup plus ma faute que la sienne. Elle était seulement elle-même», explique celle qui est devenue l'une des analystes télévisuelles les plus respectées au monde.

Kelesi l'emporte finalement 3-6, 7-6 (3) et 6-3. Les deux joueuses y vont d'une poignée de main «forcée et sans sincérité» tout en s'échangeant de vives paroles, relate alors Le Soleil. «C'est la pire expérience de ma carrière de joueuse», avait ensuite lancé Shriver.

Entre-temps, la responsable de la WTA présente, Brenda Perry, vient s'asseoir près de Shriver. «Elle m'a convaincue de retourner sur le court», raconte l'ancienne joueuse. «Elle a eu un rôle crucial dans cette histoire. Ç'a été une conversation de 5 ou 10 minutes. En gros, elle m'a fait remarquer que je ne voulais pas vivre ce genre d'incident à la fin de ma carrière. J'y suis retournée d'une façon détachée. Je ne me suis pas battue comme je l'avais fait» plus tôt dans la rencontre.

Vingt-quatre ans plus tard, Shriver admet avoir atteint ce jour-là un niveau de frustration inégalé dans sa carrière. «Au point de me dire : "Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de continuer à jouer"», se souvient-elle.

« Hurrican e Helen», de son côté, est reconnue pour son caractère bouillant et compétitif à l'extrême. «Tout le monde savait qu'elle était la plus émotive des joueuses. Et j'étais probablement numéro trois ou quatre sur cette liste», a admis Shriver pendant un entretien avec Le Soleil, il y a quelques semaines.

Avec cette rencontre de troisième tour entre la Canadienne Kelesi et l'Américaine Shriver, le Challenge Bell connaît une première édition fertile en rebondissements. Le 4 novembre 1993, les deux joueuses bien établies se livrent «un vrai vaudeville», comme l'écrit le collègue Jean-François Tardif au lendemain de la rencontre. Un match «composé de 50 % de tennis et de 50 % de théâtre», dit même un représentant de Tennis Canada.

Michel Laplante sera pour toujours associé au baseball, mais il excelle aussi au tennis. Et dans ce sport de raquette, il a connu ses meilleurs moments face à... Maria Sharapova.

En 2003, la grande Russe n'est pas la superstar d'aujourd'hui, mais une vedette montante de 16 ans sur qui bien des projecteurs sont déjà braqués. Au Challenge Bell, elle fait tourner les regards. Elle est grande, jolie, et elle cogne dur. Elle a besoin d'un partenaire d'entraînement. Jacques Bordeleau, bras droit du directeur Jacques Hérisset, pense alors à Laplante, un super athlète qui délaisse tranquillement sa carrière au baseball pour se consacrer à d'autres passions, dont l'enseignement du tennis.

Le rendez-vous a lieu sur le court central du Club Avantage, à 8h. Sharapova est avec son père et entraîneur, Youri. Ils attendent Laplante au filet. Il n'y a pas de bruit, pas de spectateurs.

Le Québécois se présente et dit : «Je suis ici, et je ferai tout ce que vous me demandez.» Le ténébreux paternel le regarde et répond : «Assure-toi de ne rien rater.»

«Il a dit ça d'un air russe», lance aujourd'hui Laplante, une description étrangement complète.

Dix ans plus tôt, il aurait peut-être avalé de travers. Mais Laplante est alors dans la trentaine et il a vu neiger. «J'ai pris les balles, j'ai marché vers la ligne de fond et je me suis dit : "Ça va être incroyable." Et j'ai eu l'heure et demie où j'ai frappé le mieux dans ma vie», souligne Laplante. «Et on a trippé. On a vraiment eu du fun.»

Déjà professionnelle

Laplante et Sharapova font alors toutes sortes d'exercices. Et ils ne manquent rien. «Autant elle que moi, on est partis à rire à quelques reprises [parce que] c'était trop trippant. [...] C'était vraiment magique.»

Laplante parvient même à créer un lien avec l'impénétrable Youri, reconnu pour son agressivité. Ils parlent de la ressemblance entre la motion de service et celle du lanceur sur une balle courbe, Sharapova ayant déjà la parfaite mécanique aux yeux de Laplante. «On est tombés dans une discussion qui a duré 25-30 minutes sur l'action de bras», raconte le président des Capitales, qui aimait pratiquer le tennis avant une présence au monticule pendant sa carrière au baseball.