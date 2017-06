Jean-Philippe Roy à l'école du baseball

(Québec) Après une première expérience avec les Capitales de Québec, en 2007, Jean-Philippe Roy est de retour dans l'abri de l'équipe de la Ligue Can-Am de baseball indépendant en qualité d'entraîneur adjoint. Comme Michel Laplante l'avait fait voilà 10 ans, c'est au tour du gérant Patrick Scalabrini de profiter de ses connaissances et compétences, aussi profondes que variées. Portrait d'un homme qui a fréquenté - et quasiment développé - l'école du baseball. Leçon d'histoire!

À son tout premier cours à l'Université Laval, le professeur Gaston Marcotte avait soumis un travail à ses nouveaux étudiants : inventer un projet afin de créer son emploi de rêve. Sans le savoir, Jean-Philippe Roy venait de jeter les bases de sa future carrière en développant une ébauche de programme sport-études de baseball. Aujourd'hui, il gagne sa vie grâce à ce concept désormais implanté dans quatre écoles secondaires de Québec.

«Il y a 20 ans, c'était impensable de travailler à temps plein dans le baseball à Québec, ça démontre qu'il y a eu une belle évolution de ce sport dans la région», admet le nouvel entraîneur adjoint des Capitales.

Ancien brillant arrêt-court midget AAA et junior élite, Roy contribue depuis le tournant du millénaire au développement des joueurs de la région. En 2000, il participe au lancement du programme sport-études des Canonniers de Québec, aujourd'hui associé aux écoles Cardinal-Roy, Pointe-Lévy, La Seigneurie et le Séminaire Saint-François. De 12 participants, au début, ils sont désormais 150 joueurs étudiants à y être inscrits, en plus de 20 au collégial.

«Il n'y a pas beaucoup d'emplois où tu peux faire la différence dans la vie d'une personne. Nous, on le fait et c'est très valorisant. Je me vois faire cela pendant des années», dit celui qui a su bien s'entourer au sport-études avec des entraîneurs comme Christian Chénard, Dominik Walsh, Guillaume Leduc, Patrick Scalabrini, T.J. Stanton, Josué Peley, Jonathan Malo et autres passionnés de balle comme lui.

Rare triple couronne

Roy fait aussi partie du conseil d'administration du Complexe Baseball Victoria (CBV), nouveau gestionnaire du Stade Canac et du dôme qui y sera installé, l'hiver prochain. Et ce n'est pas tout : il est aussi dépisteur au Québec pour les Brewers de Milwaukee en plus d'avoir servi d'analyste à la radio des Capitales jusqu'à cette saison.

«Je m'enlignais pour être professeur d'éducation au Séminaire Saint-François, le père [Jean-Marc] Boulé aimait avoir des anciens élèves y enseigner. J'y avais même fait mon stage», raconte ce bachelier en activités sportives de l'Université Laval.

Avant de penser faire carrière dans les gymnases, Roy a joué au baseball, au hockey et au football. Le jeune garçon de Cap-Rouge n'avait même pas été invité au camp de sélection de l'équipe régionale de baseball midget AAA jusqu'à ce que l'association locale mette un peu de pression.

En parallèle au baseball, il est quart-arrière au football à l'école secondaire avec le Blizzard du SSF. «J'aurais dû continuer à jouer au football au niveau collégial, c'est l'un de mes regrets», dit celui qui a aussi dirigé des équipes scolaires de football et de basketball au même endroit.

Qu'importe, le baseball ne l'a pas rendu malheureux. Il dispute sa première saison junior avec les Patriotes de Sainte-Foy et devient membre de la première mouture des Diamants de Québec, qu'il dirigera aussi pendant quatre ans de 2008 à 2011, aventure conclue par un exploit inédit dans la LBJEQ : remporter le championnat des séries avec une fiche parfaite (12-0).

Auparavant, il avait été à la barre des Condors de Charlesbourg (midget AAA) de 2004 à 2006 et remporté une rare triple couronne : les championnats de la saison régulière, le tournoi de mi-saison et celui de la fin de la saison. «Un record qui tient toujours», dit fièrement celui qui aussi été instructeur avec l'équipe canadienne junior avant de la quitter pour être l'adjoint de Laplante avec les Capitales, en 2007.

Les belles années des Diamants

Roy jouait pour les Diamants lorsque 3000 personnes venaient assister à des matchs de baseball junior au Stade municipal contre les Alouettes de Charlesbourg au milieu des années 90. «C'était comme si on était dans les majeures», rappelle celui dont le numéro 9 est un des quatre chandails retirés au Stade Canac avec le 31 d'Eddie Lantigua, le 42 de Jackie Robinson et le 8 de Gary Carter.

«Je dis souvent à Michel [Lapante] que les Diamants ont beaucoup aidé à faire revivre le stade. Cela a fait réaliser à des gens que du baseball professionnel pouvait fonctionner à Québec», dit-il à propos de la naissance et de l'évolution des Capitales.

À l'aube de la quarantaine, le voici de retour avec cette équipe pour un troisième tour de piste, puisqu'il a joué brièvement à leur deuxième saison (2000)

«En 2007, c'était un projet de carrière. J'avais accepté le poste d'adjoint par ambition et même renoncé à un poste d'adjoint avec l'équipe canadienne junior, qui alignait Phillippe Aumont et Brett Lawrie. En 2017, c'est une chance qu'on m'offre et un cadeau que je me fais. Je suis conscient de l'importance d'avoir un Québécois de plus dans l'entourage afin de poursuivre le développement du baseball à Québec», estime le père de Laurie-Anne, Alexandra et Julien, ses trois enfants âgés de 11, 9 et 5 ans.

Car même s'il prend beaucoup de place, il n'y a pas que le baseball dans la vie!

