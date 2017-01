Les petites histoires d'une grande équipe

«Je suis fier des victoires et des médailles, mais en fin de compte, une semaine après le tournoi, c'est fini! Et il reste ce qu'on a tissé comme liens, les valeurs qu'on a partagées.»

Julien Paquette ne parle victoires-défaites avec ses joueuses qu'à de rares occasions. Facile quand votre taux de réussite approche 90 % (223-27) à votre 12e campagne à la barre de l'équipe, proportion grimpant à 93 % (171-13) en saison régulière. Mais l'entraîneur-chef insiste pour dire que le pur plaisir de la victoire ne dure qu'un temps.

«Je ne suis pas content quand on perd et les joueuses non plus, établit-il. Mais un de mes adjoints disait que "la victoire, c'est juste une excuse pour savourer le processus" et j'ai trouvé ça très bon. Parce que pour chaque match qu'on joue, on s'entraîne cinq ou six fois dans une semaine. Alors si tes pratiques sont plates, ça ne marche pas. Tu veux savourer le processus et quand tu arrives au match, si tu as fait tes devoirs, tu as de bonnes chances de victoire.»

Volleyball et tennis

Originaire de Laval, Paquette est débarqué à Québec en 2005 pour coacher volleyball et tennis! Ancien entraîneur du club de Repentigny d'où sont sortis Marie-Ève Pelletier et Jocelyn Robichaud, il a d'abord partagé son temps dans la capitale entre les Élans et le club Avantage. Avant d'obtenir un poste de professeur d'éducation physique au Cégep Garneau.

L'homme de 40 ans et père de deux jeunes enfants enseigne maintenant l'ultimate Frisbee, l'escrime, le conditionnement physique, le cardio vélo et... le volley. En plus de le coacher. «Ce qui m'intéresse, c'est comment le sport peut faire progresser l'être humain», résume-t-il.

Contrairement au professeur, l'entraîneur en lui s'adresse à l'élite. Des joueuses qui régnaient en maîtres dans le gymnase de leur école secondaire et qui, tout à coup, se retrouvent juste «une joueuse parmi d'autres. Souvent, à leur première année, elles ont un choc», explique Paquette. Sans compter l'adaptation à un nouveau rythme de vie, une nouvelle école et, pour certaines, la vie en appartement dans une nouvelle ville.

Les remerciements viendront plus tard, souvent plusieurs années après. Quand elles mesurent le chemin parcouru durant ces années charnières.

Des éducateurs avant tout

Directeur des sports à Garneau, Éric Lavigne insiste auprès de ses entraîneurs de «ne jamais oublier qu'ils sont avant tout des éducateurs. Ils font affaire avec des étudiants-athlètes qui doivent réussir en classe pour avoir le droit de faire partie de leurs équipes», souligne cet ancien entraîneur de hockey dans la Ligue américaine, le junior majeur et l'universitaire.

Aux commandes du plus gros programme sportif collégial au Québec depuis six ans, aussi le plus titré depuis cinq ans, Lavigne réalise chaque jour «qu'il n'y a pas juste le hockey dans la vie!» Ce père de trois filles a aussi saisi l'importance du sport féminin.

Dont le volleyball, les Élans alignant deux équipes. Si les filles de D1 sont à l'avant-scène, celles de deuxième division ne sont pas en reste avec 13 titres annuels de championnes provinciales, dont les cinq derniers.