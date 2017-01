Bobby Baril, un vendeur derrière le banc

(Québec) Il s'est déjà présenté à l'aréna Mario Gosselin coiffé d'une casquette des Bills de Buffalo, histoire de rappeler les insuccès de ses anciens rivaux en grande finale. L'adversaire qu'il était, jadis, est aujourd'hui le plus grand vendeur de la franchise de Thetford Mines, la plus ancienne de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) et son ancêtre semi-professionnelle.

«Des gens pensent que je suis un fou furieux, mais je suis vraiment une bonne personne et très attachant... Je veux juste gagner et je vais aller au bâton n'importe quand pour mes joueurs, parce que les championnats, ce sont eux qui les gagnent, pas moi.»

Son épisode le plus noir est survenu à sa deuxième année à Pont-Rouge (2010-2011) lorsqu'il a été sanctionné pour la saison entière après avoir remis publiquement en question un règlement de la LNAH alors qu'il était toujours sous tutelle d'une suspension écopée en finale, quelques mois plus tôt.

«J'ai fait des excès qui m'ont valu des suspensions, mais on vieillit, on s'assagit. La Ligue change sur la glace, elle change aussi derrière le banc. J'ai toujours eu de la misère avec les injustices, mais il faut être plus mature dans nos prises de décisions», soutient celui qui a écopé d'une suspension de deux matchs, cette saison, pour avoir lancé une chaise sur la glace...

Il n'y a qu'un seul Bobby Baril, mais il se décline en plusieurs personnages : l'entraîneur-chef et le directeur général de l'Assurancia, le représentant aux ventes commerciales des Capitales de Québec, le vice-président des Aigles de Trois-Rivières, le père de Thomas (21 ans), Alice (10 ans) et Olivia (5 ans).

«J'avais fait ça une fois, porter la casquette des Bills, c'était juste pour rire. Il faut bien avoir du fun à travers tout ça... Je suis très fier d'être à la barre de cette équipe et j'ai beaucoup de respect pour tous les gens ayant tenu cette franchise à bout de bras dans le plus petit marché de la Ligue», précise le coloré entraîneur-chef.

«Je suis choyé de pouvoir gagner ma vie dans le sport, il y a pire comme job , mais je me vois plus comme un vendeur. J'ai la liberté de pouvoir coacher , mais la journée où je n'aurai plus de plaisir d'aller à l'aréna, je vais arrêter.»

Et quand le Radio X de Québec a transféré à Pont-Rouge, en 2008-2009, c'est lui qui a pris les commandes, y remportant le championnat. Après sa suspension, l'année suivante, il s'est retrouvé à Thetford Mines, une relation qui dure depuis sept ans et qui a été ponctuée de deux championnats. Il aurait pu se retrouver derrière le banc des Cataractes, ces dernières années, mais a préféré la sécurité de son emploi à la volatilité du hockey.

La carte d'affaires de Bobby Baril dans le hockey porte un nom : Marc-André Bergeron. Au hockey comme au baseball, le parcours des deux hommes est intimement lié.

Mais il a fallu de la patience au nouveau dépisteur du Drakkar, en 1997, pour convaincre son patron de repêcher celui qui allait disputer près de 500 matchs dans la LNH après son stage junior.

«Marc-André jouait à l'avant dans le midget BB [en Mauricie], je l'avais vu au moins 25 fois et il était trop fort pour la ligue. Il ne jouait pas dans le AAA parce qu'il avait raté le camp à cause de sa participation à l'ABC [baseball]. J'ai achalé mon dépisteur-chef à partir de la sixième ronde pour qu'il le prenne, mais comme j'en étais à mon premier repêchage, ça m'a pris cinq rondes avant qu'on m'écoute et ils l'ont finalement pris en 11e ronde. Avec du recul, on s'entend-tu pour dire que ça été tout un choix de 11e...»

Bergeron détient toujours le record de la LHJMQ pour le plus de buts (42) en une saison par un défenseur. Il a disputé 490 matchs dans la LNH et a récemment signé un contrat d'essai de 25 matchs avec le club-école des Blue Jackets de Columbus, dans la Ligue américaine. Il est aussi copropriétaire et président des Aigles de Trois-Rivières, dans la Ligue Can-Am de baseball indépendant.

«Nous sommes toujours restés des amis depuis ce temps-là, j'avais fait un lien entre lui et les Capitales pour qu'il s'implique avec les Aigles», dit-il, sans prendre le crédit de son implication au baseball.

Baril a été nommé vice-président des Aigles dans le chambardement de la dernière saison, où il est allé donner un coup de pouce à son ami, là-bas.

«Je ne suis pas un gars de baseball, mais j'ai le meilleur coach pour développer une philosophie d'organisation en Michel Laplante. On peut s'inspirer à Trois-Rivières de ce qui a été fait à Québec. Michel me fait confiance et je vais aussi avoir plus de responsabilités à Québec avec le terrain synthétique et le futur dôme au Stade municipal.»

Proche de ses joueurs

Au hockey, il se décrit comme un entraîneur proche de ses joueurs. Non seulement les dirige-t-il, mais il les recrute avec une vision à court, moyen et long terme.

«Ça fait huit ans que Jean-Michel D'Aoust est sur notre liste, il est arrivé, cette saison. On vient de repêcher Alexandre Giroux, qui a 36 ans. La LNAH n'a jamais été aussi forte, les joueurs arrivent de partout. Ils reviennent de l'Europe, où il y a moins d'argent, et des États-Unis, où il y a moins de ligues», dit-il en précisant que la LNAH est bien loin de ce qu'elle a déjà été au niveau de la robustesse.

«Quatre bagarres en début de match, on ne voit plus ça. Les matchs où il n'y a pas de combat ou juste un, ils sont très nombreux.»