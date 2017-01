Championnes en symbiose

(Québec) Depuis 2012, Sarah-Jane Marois et Jane Gagné partagent le même parcours, comme deux enfants marchant en symbiose, bras dessus, bras dessous. Championnes canadiennes avec les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy, elles ont poursuivi leur route à l'Université Laval. Avec le Rouge et Or, elles ont poussé leur «fusion» jusqu'à subir la même blessure majeure à quelques mois d'intervalle. Mais les voilà en pleine forme. Et en grande partie responsables des succès de la formation la mieux classée au Canada.

Fin janvier 2015. L'équipe féminine de basketball du Rouge et Or dispute son 10e match de la saison. La recrue Sarah-Jane Marois vole le ballon à l'adversaire, se dirige vers le panier et tente un lay-up. En poussant son corps vers le haut, son genou cède : déchirure du ligament croisé antérieur. La peste des athlètes. «Ça fait mal», dit-elle aujourd'hui en riant... un peu.

Cette malchance arrive à un bien mauvais moment. Quelques semaines plus tard, le Rouge et Or sera l'hôte des Championnats canadiens. Pour l'athlète de Québec, pas question de rater cette chance. Elle sera en uniforme malgré la blessure, la douleur et l'inconfort. Malgré l'opération inévitable qui s'en vient. Le Rouge et Or fait chou blanc, mais ses chances étaient minces.

Dans le même uniforme que Marois, son amie Jane Gagné. Elle aussi recrue, elle aussi fraîchement débarquée du Cégep de Sainte-Foy, où les deux compères ont fait la pluie et le beau temps avec les Dynamiques. En santé toute la saison, Gagné sera nommée recrue de l'année au Québec en 2014-2015.

Mais en septembre 2015, le mauvais sort frappe l'athlète de Chicoutimi à son tour. Pendant un entraînement, elle fait un lay-up à pleine vitesse. «En retombant, ça a fait clouck», raconte Gagné, reproduisant - on ne sait trop si c'est fidèlement - le son d'un ligament croisé antérieur qui déchire...

Son amie Sarah-Jane, blessée huit mois plus tôt, est encore en réhabilitation. Gagné sait bien tout le travail qui l'attend. Elle admet aujourd'hui avoir eu ses hauts et ses bas pendant sa longue remise en forme. «Parce que je savais qu'en me blessant, le processus de réadaptation passait par la musculation et l'entraînement. Et ça, ce n'est pas ma partie préférée du basket, mettons. Mais je voulais revenir en forme et être capable de jouer. J'ai pris la déception et je l'ai transformée en volonté : j'allais travailler fort pour revenir comme j'étais avant.»

Apprendre sur le banc

À toute chose malheur est bon, dit le proverbe. Gagné profite du vécu de son amie. «Je l'ai vraiment utilisée», dit-elle en riant. «Même encore, quand j'ai des petits trucs bizarres, que je sens quelque chose qui va moins bien dans mon genou, je vais la voir : "Toi, ça te fait-tu ça?"»

Marois est bien placée pour répondre, pour parler des difficultés liées à la longue pause forcée par cette blessure sournoise. «C'est quand même difficile. Surtout mentalement, de ne pas pouvoir aider l'équipe, d'être un peu par toi-même. Mais en même temps, les filles étaient là pour m'encourager et me soutenir. Sinon, t'as pas le choix de vivre avec. T'apprends sur le banc, quasiment encore plus que sur le jeu.»

Revenir plus forte

Comme Gagné le fera après elle, Marois se met en tête de revenir plus forte. Car pas question d'abandonner le basket. Elle renoue avec l'action en janvier 2016, à la mi-saison, presque un an après la rencontre fatidique. Gagné l'imitera en août, lors des premiers matchs hors-concours de la présente campagne.

Elles reconnaissent avoir eu des craintes à leur retour après une si longue absence. Mais pas tant pour leur corps que pour leur jeu. Allaient-elles être aussi bonnes qu'avant? Un moment de stress intense, pour l'une comme pour l'autre.

«Mon objectif, c'était de ne jamais avoir peur», raconte Gagné. «Parce que si t'as peur, ça n'ira pas bien. Je n'ai pas eu peur [pour mon genou], mais j'étais stressée de revenir au jeu. Ça n'avait pas de bon sens! Au début, j'avais le coeur qui pompait. Je n'avais jamais été stressée comme ça de toute ma vie! J'avais peur de ce que j'allais faire sur le terrain. Et finalement, ç'a été le meilleur match de ma vie, c'était incroyable.»

«Deux filles silencieuses»

Marois et Gagné ont gardé leurs belles sensations pour le début de saison. Elles font partie des meilleures joueuses au Québec dans plusieurs catégories. La première a même été nommée deux fois athlète de la semaine chez le Rouge et Or cet automne, un honneur pour lequel tous les sports sont considérés. La «petite crainte» de la saison dernière est complètement disparue, remarque l'entraîneur Guillaume Giroux.

De son côté, Gagné reconnaît ne pas être revenue à 100 %, même si rien n'y paraît pour le spectateur. «Ce n'est pas mon meilleur basket. Mais étant donné ma blessure et tout ça, c'est un très, très bon début. Il y a quand même des petits manques physiques. Il y a encore des faiblesses au niveau de la jambe.»

Sarah-Jane Marois et Jane Gagné ont autre chose en commun : une personnalité réservée. «Ce sont deux filles silencieuses», souligne Giroux. «Elles mènent par l'exemple. Les deux ont énormément de respect de leurs coéquipières. Mais ce ne sont pas des filles très extraverties.»

Avec Raphaëlle Côté, Gabrielle Girard, Geneviève Delorme, elles forment le noyau d'une formation qui a remporté cinq de ses six premiers matchs de la saison. Dont celui de vendredi, au PEPS, une victoire écrasante de 70-40 sur les Martlets de McGill, qui lui avaient pourtant infligé leur premier revers (50-42) mercredi. Un succès qui a propulsé le groupe au premier rang du classement canadien. Une belle surprise pour Giroux et ses joueuses.

Ce qui laisse miroiter des succès plus grands, comme un titre provincial et - pourquoi pas? - un titre national. «C'est réaliste d'y penser, mais on a encore plein de choses à faire avant d'arriver là», dit Sarah-Jane.