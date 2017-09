Pier-André Côté «fébrile» de courir avec l'élite

Adolescent, Pier-André Côté enfourchait son vélo en bordure du parcours du Grand Prix cycliste, sur le boulevard Champlain, et tentait de suivre l'espace d'un instant le rythme imposé par les pros. «Jamais je n'aurais pensé me retrouver de l'autre côté de la clôture avec les meilleurs cyclistes au monde».

C'est pourtant bien ce que fera l'athlète de Saint-Henri-de-Lévis, vendredi, à Québec, et dimanche, à Montréal, devant famille et amis. «C'était plus un rêve que quelque chose que j'espérais», lance sans détour Côté, 20 ans, un des plus jeunes cyclistes à prendre le départ des deux courses québécoises du WorldTour.

Comme chaque année, une sélection nationale canadienne a la chance de prendre part aux Grands Prix aux côtés des équipes pros. L'idée est de construire une formation où se côtoient de bons vétérans et les meilleurs espoirs sur route au pays, a expliqué, jeudi, l'entraîneur-chef Kevin Field.

C'est à cette deuxième catégorie qu'appartient Pier-André Côté, lui qui complète sa première saison chez Silber Pro Cycling notamment comme vainqueur du critérium des Championnats canadiens.

«Comme c'est ma première année sur le circuit continental, je m'attendais plus à un rôle d'équipier et devoir montrer que je pouvais supporter les autres. Finalement, j'ai été mis de l'avant pas mal avec mes résultats.»

Qu'à cela ne tienne, il assure qu'il ne sera pas intimidé par les gros noms à ses côtés sur la ligne de départ. «Je suis fébrile, mais une fois sur le vélo, c'est important de ne pas me laisser impressionner. Ce n'est pas comme si j'arrivais du circuit provincial. J'ai couru contre quelques gars du WorldTour cet été aux tours d'Alberta et d'Utah», a souligné celui qui a dû se préparer cette semaine tout en commençant ses études en actuariat à l'Université Laval.

En apprentissage

S'il n'a su qu'il y a deux semaines qu'il était de l'équipe canadienne aux Grands Prix, le natif de Gaspé se préparait déjà pour l'épreuve sur route des Mondiaux de Norvège, fin septembre. Le parcours de cette dernière ressemble d'ailleurs beaucoup à celui de Montréal.

Côté croit toutefois que le parcours de Québec et ses montées plus brèves conviennent mieux à son style «puncheur-sprinteur». Mais pas question de viser un certain résultat. Le jeune athlète sait qu'il est là pour apprendre et aider durant la course des coéquipiers plus âgés, comme le Saguenéen Antoine Duchesne et l'Albertain Ryan Anderson, qui espèrent bien se classer.

D'ailleurs, le benjamin de l'équipe canadienne assure qu'un bon travail d'équipier pourrait lui permettre de se faire remarquer, vendredi et dimanche. «Ce n'est pas nécessairement une question de résultat personnel. Si l'un des gars de l'équipe nationale réussi un gros résultat et que c'est en partie parce qu'un jeune a fait du bon travail, le jeune aura autant de visibilité, sinon plus.»

