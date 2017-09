Grand Prix cycliste: des vélos et des cônes...

Le Soleil a accompagné les membres de la formation Astana, jeudi, pendant leur exploration du parcours du Grand Prix cycliste de Québec, disputé vendredi dès 11h. L'idéal aurait été de suivre les cyclistes en voiture pendant deux tours de 12,6 kilomètres chacun. Mais le circuit n'était pas fermé, évidemment, et les cônes orange barraient le chemin un peu partout. Sur la Grande Allée, entre autres.

Au volant, le patron baisse la fenêtre du passager, la mienne, et donne quelques instructions en italien à l'un de ses coureurs. Fofonov, un ancien cycliste ayant participé à cinq Tours de France, passera ainsi d'une langue à l'autre pendant tout l'avant-midi.

On finit par rejoindre les hommes en bleu sur le boulevard Champlain. Ils pédalent alors groupés, sans forcer la machine. «C'est une journée de décontraction», explique Fofonov dans un excellent français. Les cyclistes se délient les jambes, sous la pluie.

La veille, les coureurs d'Astana ont fait une sortie de trois heures à l'île d'Orléans. Comme plusieurs de leurs rivaux, d'ailleurs. La circulation y était sûrement plus fluide que dans les pourtours du Vieux-Québec jeudi.

J'ai d'abord rejoint Fofonov et compagnie sous la tente montée dans la cour intérieure du Petit Séminaire. L'espace est grand, mais il grouille de monde, il est rempli de vélos, ce qui le rend un peu étouffant. Chaque formation a son petit espace délimité par des clôtures noires. Les coureurs et les membres de l'équipe s'y entassent. Les vélos sont laissés dans les «corridors». J'essaie de me faire petit dans cette fourmilière.

On suit ses hommes dans l'abrupte côte de la Montagne, qu'ils grimpent avec une aisance déconcertante. Au pied de la côte du Palais, c'est maintenant le jeu des sens uniques qui nous fait perdre leur trace. D'un détour à l'autre, on ne les retrouvera plus.

Fofonov utilise généralement ces sorties pour prodiguer des conseils, pour observer l'allure des membres de son équipe. La veille, il avait remarqué un mauvais mouvement de la jambe de Moreno Moser, conséquence d'une chute récente. Jeudi, toutefois, il en apprend davantage sur les dédales du Vieux-Québec.

J'en profite pour lui parler de Hugo Houle. Rien n'est signé, mais le coureur de Sainte-Perpétue devrait se retrouver dans les rangs de son équipe l'an prochain, comme l'a écrit le collègue Simon Drouin de La Presse, le matin même. «Ça se concrétise», confirme Fofonov. Hugo est un coureur de qualité. Mais aujourd'hui, on ne peut pas encore dire qu'il fera ça, ça ou ça», a affirmé le directeur sportif, lorsqu'on lui demande comment il compte l'utiliser.

Je lui demande aussi s'il aime l'idée de créer une troisième épreuve nord-américaine, disputée dans la même période que celles de Québec et de Montréal. «Le calendrier est déjà assez chargé», affirme Fofonov, rappelant la tenue des Mondiaux, dans deux semaines. «Logiquement, on devrait [tenir une autre épreuve]. Mais physiquement, on ne peut pas», constate-t-il.

On revient à notre point de départ, tout près de la basilique. La sortie n'aura pas servi à grand-chose pour Fofonov et Astana. «Parfois, il faut prendre les choses comme elles sont», dit-il simplement. Et parfois, les choses, ce sont des cônes orange...

