Le jaune à Flaksis, le show à Britton au Tour de Beauce

Le vainqueur de la cinquième et dernière étape du Tour cycliste de Beauce, Rob Britton, a parcouru plus de 30 km en solitaire, semant ses derniers rivaux au cours du neuvième tour.

Olivier Bossé

Le Soleil Suivre (Saint-Georges) Le maillot jaune défaillit. Un vétéran gagne enfin l'étape. Et un Letton sort de l'ombre pour rafler les grands honneurs. Le 32e Tour de Beauce a réservé des surprises jusqu'à la fin!

Vêtu du maillot jaune de meneur au classement général pour une troisième journée, Alexander «Alec» Cowan a cassé, dimanche, dans la sixième et dernière étape en cinq jours. Le cycliste de 20 ans de Calgary s'est liquéfié sur l'asphalte du circuit urbain de 10,2 km cuit à 30 °C, à parcourir 12 fois dans les rues de Saint-Georges. Andzs Flaksis en a profité pour sortir de sa planque au huitième rang et retrancher les 2 min 13 qui le séparait de la plus haute marche du podium. Podium où il n'était pas monté de la semaine! Sa quatrième position, dimanche, constitue son meilleur résultat d'étape, après des 20e, 27e, 8e, 10e et 19e positions. «Je place cette victoire très haut dans ma carrière, très près du sommet», a commenté le Letton de 26 ans, en concluant son troisième Tour de Beauce. Il rentre à Riga lundi, pour participer au championnat national. Mais pas avant d'avoir célébré avec tous les membres de l'équipe Holowesko-Citadel autour d'un souper de homard. Quant au trophée-sculpture métallique servant d'écrin à une bouteille de sirop d'érable conçu par l'artiste local Gilles Pedneault, il prend la route de Greenville, en Caroline du Sud, quartier général de l'écurie Hincapie dont fait partie Holowesko. «Ç'a été un gros travail d'équipe, a insisté Flaksis. Mes coéquipiers Oscar Clark et Andrei Krasilnikau m'ont beaucoup aidé dans les premiers tours et quand j'ai rejoint Robin Carpenter dans la première échappée [au 48e km sur 122,4], il a travaillé pour moi. Surtout les trois derniers tours, alors j'avais encore les jambes fraîches pour attaquer», a résumé le deuxième Letton à gagner le Tour de Beauce après Toms Skujins, son bon ami, en 2014. Chaleur et humidité La formation Silber n'a pu défendre le maillot jaune, incapable de suivre le rythme des plus forts dans la chaleur et l'humidité. Cowan et le détenteur du maillot à pois de meilleur grimpeur du Tour, son coéquipier Nigel Ellsay, ont ainsi été forcés par les commissaires de faire l'impasse sur le dernier des 12 tours, étant rattrapés par l'éventuel vainqueur de l'étape, Rob Britton. Cowan termine le Tour 11e, à 14 min 10 du champion. Britton, lui, savourait sa victoire presque autant que la canette de Stella Artois froide apportée par un membre de l'équipe Rally après trois heures d'effort intense. L'athlète de 32 ans originaire de Regina, en Saskatchewan, venait de gagner pour la première fois en neuf participations au Tour de Beauce échelonnées sur 11 ans. «Cette victoire est très significative pour moi. Surtout le jour de la fête des Pères, quand je pense à mon père qui m'a amené à toutes ces courses depuis mes débuts», a commenté celui qui avait fini deuxième et troisième de cette étape finale de Saint-Georges en 2014 et 2015. Il avait aussi été vice-champion du Tour en 2014. Ironie du sort, son retard de 33 min 51 au classement général aura enfin permis à Britton de prendre la clé des champs sans surveillance, au contraire des années passées. Il a parcouru plus de 30 km en solitaire, semant ses derniers rivaux au cours du neuvième tour. Il a aussi été le seul Rally sur sept à rallier l'arrivée du Tour, après qu'un virus intestinal se soit répandu dans les rangs de l'équipe. Le meilleur Canadien a été Jordan Cheyne, troisième à 1 min 27, et le meilleur Québécois, Bruno Langlois, conclut le Tour en huitième position, à 4 min 41.

«Pas pire pour un vieux!»

Huit coureurs de moins de 23 ans pointent parmi les 13 meilleurs au palmarès cumulatif. Et il y a Bruno Langlois, 38 ans, originaire de Matane et établi à Québec. Meilleur Québécois, Langlois a pris le huitième rang du classement général. Son meilleur résultat en 19 participations au Tour de Beauce. «Pas pire pour un vieux! Va falloir que je revienne!» a lancé le joueur-entraîneur de Garneau-Québecor, équipe basée à Saint-Augustin. S'il avait pu éviter une crevaison à cinq kilomètres du sommet du mont Mégantic, jeudi, les choses auraient pu être différentes. Ou si l'épreuve de dimanche avait été plus longue, alors qu'il voyait plusieurs rivaux faiblir à chaque passage. Langlois tentera maintenant de défendre son maillot de champion canadien sur route, dimanche prochain, à Ottawa. Occasion aussi d'être sélectionné pour les Grands Prix de Québec et de Montréal du WorldTour, en septembre. Laurent Gervais, de Lorraine, et Émile Jean, de Trois-Rivières, ont respectivement fini 15e et 16e au cumulatif.

