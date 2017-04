La paracycliste Marie-Ève Croteau au repos forcé pour un an

(Québec) La fameuse loi de la moyenne doit quelques faveurs à Marie-Ève Croteau. Le mauvais sort s'acharne à nouveau sur la paracycliste de Charlesbourg, forcée de rester à l'écart de la compétition pour un an en raison d'ennuis de santé.

Depuis son retour des Jeux de Rio, en septembre dernier, l'état de la paralympienne s'est détérioré. Elle a été hospitalisée plusieurs fois dans les derniers mois en raison d'infections urinaires récurrentes et sévères qui nécessitent une chirurgie urologique. Croteau doit aussi subir une chirurgie intestinale. Son médecin de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le Dr Paul Poirier, juge qu'il est beaucoup plus sage pour elle de prendre cette longue pause.

Pas question de retraite pour l'athlète, toutefois, malgré ses 37 ans. «Ce n'est pas mon premier combat médical, mais disons que celui-ci est un peu plus complexe que les précédents», affirme Croteau dans un communiqué. «Je suis prise en charge par une équipe exceptionnelle qui veut s'assurer que mon état de santé soit optimal afin que je puisse poursuivre ma carrière de paracycliste. Je suis une battante, je serai de retour.»

Croteau était déjà ennuyée dans les semaines précédant Rio. Elle avait été hospitalisée quelques jours avant son départ pour le Brésil, et avait participé aux épreuves olympiques sous un strict protocole médical. Malgré tout, elle avait décroché une quatrième place à la course sur route et une sixième au contre-la-montre.

Elle est loin d'en être à ses premiers coups de malchance. Croteau est victime d'un accident de la route laissant des séquelles à son bras gauche à 14 ans. En 2010, un virus lui fait perdre l'usage de sa jambe gauche. Deux ans plus tard, quelques semaines avant les Jeux de Londres, elle subit une sévère commotion cérébrale qui l'empêchera de prendre le départ de la grande compétition. En 2015, un test à l'effort la plonge dans un coma de cinq jours.

Et comme si ce n'était pas assez, on lui a volé les deux vélos spécialement conçus pour elle à quelques semaines des JO de Rio. Heureusement, elle avait retrouvé l'un d'eux à temps, tandis que l'homme d'affaires Louis Garneau se chargeait de lui en concevoir un autre.