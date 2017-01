Le fatbike fait le plein d'adeptes

Ils étaient des centaines samedi et dimanche à prendre d'assaut le site récréotouristique E47 dans le cadre du Popcycle47. Le chiffre 47 fait référence au fait que le 47e parallèle passe directement à cet endroit.

Le lieu offre 22 kilomètres de sentiers entretenus tout l'hiver. Pour l'un des organisateurs de l'événement, E47 est la Mecque du fatbike en province. «Il y a 500 personnes qui ont pris leur abonnement uniquement pour la saison hivernale», fait savoir Denis Lapierre pour appuyer ses dires.

«Depuis 3 à 5 ans, la popularité est grandissante, ajoute-t-il. Maintenant, le fatbike a franchi une notoriété suffisante pour affirmer que c'est un sport grand public.» D'ailleurs, des événements et compétitions se multiplient un peu partout en province. Celui du Lac-Delage est le plus couru, insiste M. Lapierre.

Triathlon givré

Samedi, les amateurs de compétitions pouvaient participer au triathlon givré qui comprend les épreuves de course à pied, de fatbike et de raquettes. La journée se terminait par une randonnée au clair de lune.

Dimanche se déroulait le volet plus ludique et accessible à tous avec la possibilité de faire un essai en fatbike et de découvrir les nouveautés et les innovations dans le domaine grâce à la présence de boutiques spécialisées.

M. Lapierre s'attendait à voir au moins autant de monde que l'année précédente. L'organisation avait accueilli 800 personnes en 2016. Et ce n'est qu'un début. Selon lui, la discipline ne peut que gagner des adeptes. Par conséquent, un événement comme le Popcycle prendra de l'ampleur. «C'est un vélo quatre saisons qui a des capacités pour l'hiver. Certains pratiquent maintenant le fatbike à l'année. De plus, c'est un sport qui peut se pratiquer en famille puisqu'on trouve des vélos juniors à des prix abordables. Ce sont plein de raisons pour s'y adonner.»