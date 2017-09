$tafford doit gagner

Cette année, Stafford écoule la dernière année d'une entente de trois ans qui lui aura rapporté 53 millions $ avant d'entreprendre en 2018 la prolongation de contrat qui lui permettra d'encaisser beaucoup trop d'argent jusqu'en 2022. Avec un salaire aussi élevé, il n'a d'autres choix que de conduire les Lions vers les grands honneurs à court ou moyen terme, même si on doute des chances de Detroit de se qualifier pour les séries, la course au premier rang de la division Nord devant plutôt impliquer Green Bay et Minnesota.

Riche comme Crésus

Matthew Stafford a été sélectionné par Lions au tout premier rang en 2009. Son agent Tom Condon a alors su tirer habilement les ficelles pour lui obtenir une entente de six ans et 72 millions $, dont 42 millions $ garantis, à son entrée dans la NFL. L'année suivante, Sam Bradford soutirait 6 millions $ de plus aux Rams de St. Louis pour la même durée de contrat. La NFL a ramené tout ce beau monde à l'ordre en 2011 en instaurant un plafond salarial pour les recrues. En 2011 et 2012, les espoirs Cam Newton et Andrew Luck ont paraphé des ententes de quatre ans (22 millions $ chacun) avec les Panthers et les Colts. Si on fait le total de ses trois contrats jusqu'ici dans sa carrière et s'il joue jusqu'en 2022 - comme il est convenu dans la prolongation de contrat qu'il vient de signer, - Stafford aura touché 260 millions $ après 14 saisons, une moyenne d'environ 18,5 millions $ par saison.

-----

Quel est le truc de Lewis?

Après avoir manqué les séries pour la première fois depuis 2010 l'année dernière, les Bengals de Cincinnati ont entrepris la saison 2017 avec deux défaites et seulement neuf points marqués. Y a-t-il quelqu'un qui sait comment l'entraîneur Marvin Lewis a pu s'y prendre pour conserver son emploi, malgré un dossier de 0-7 dans les séries?

***