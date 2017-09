Rien d'acquis pour Atlanta

Un objectif qui sera plus facile à atteindre à la suite de l'embauche de l'ailier espacé DeSean Jackson - Tampa Bay n'a pas réussi un seul jeu de plus de 50 verges en 2016 - et de la sélection au premier tour de l'ailier rapproché O.J. Howard (Alabama). Mike Evans, la cible de prédilection de Winston, devrait profiter de l'arrivée de Jackson, un spécialiste des longs jeux aériens. S'il veut continuer de progresser, Winston devra toutefois apprendre à limiter les revirements, lui qui a été victime de 33 interceptions à ses deux premières années dans la NFL.

Pour lui faciliter la tâche, les Panthers ont sélectionné l'excellent porteur de ballon Christian McCaffrey (Stanford) et l'ailier espacé Curtis Samuel (Ohio State) le printemps dernier, question de présenter une attaque plus diversifiée. McCaffrey partagera le boulot avec le vétéran Jonathan Stewart en début de saison, mais son temps de jeu augmentera au fil des semaines en raison du fait qu'il possède de très bonnes mains, tout comme son père Ed, qui a porté les couleurs des Broncos de Denver pendant plusieurs années.

Après avoir décroché le titre de Joueur par excellence de la NFL, Cam Newton a connu la pire saison de sa carrière sur le plan des statistiques (19 touchés/14 interceptions) en 2016 et il est déterminé plus que jamais à récupérer sa cape de Superman au cours des semaines à venir.

Avec des joueurs aussi talentueux que Matt Ryan, Devonta Freeman, Julio Jones, Mohamed Sanu et Taylor Gabriel, l'offensive des Falcons marquera encore une tonne de points - Atlanta a terminé au sommet de la NFL avec 540 points marqués en 2016 -, même si ces vedettes devront s'adapter au système mis en place par Steve Sarkasian, le coordonnateur à l'attaque qui a pris la relève de Kyle Shanahan, le nouvel entraîneur-chef des 49ers de San Francisco. La défensive sera elle aussi entre les mains d'un nouveau venu, Marquand Manuel, qui aimerait bien que la recrue Takkarist McKinley (UCLA) s'impose encore plus rapidement que Vic Beasley, la saison dernière.

Seattle au Super Bowl

Les Seahawks de Seattle ont démontré à quel point ils tiennent à remporter les grands honneurs pour la deuxième fois en cinq ans quand ils ont fait l'acquisition du joueur de ligne Sheldon Richardson, des Jets de New York. La brigade défensive des Seahawks compte maintenant huit joueurs partants ayant pris part au Pro Bowl, dont Earl Thomas, de retour en santé. Dans la division Nord, Aaron Rodgers mènera les Packers à un autre titre de division contesté par les Vikings du Minnesota et la recrue Devin Cook (Florida State), le demi-offensif ayant pour mission de faire oublier Adrian Peterson. Les Seahawks représenteront la NFC au LIIe SB présenté le 4 février 2018 au Minnesota.

-----

Lutte à finir entre NY et Dallas

Le premier rang de la division Est de la NFC fera l'objet d'une lutte à finir entre Dallas et New York. Les Cowboys n'auront pas la vie facile si le demi-offensif Ezekiel Elliott doit rater six rencontres en raison de la suspension qui lui a été infligée par le commissaire Roger Goodell. Les Giants ont mis sous contrat le vétéran Brandon Marshall pour compléter le trio composé d'Odell Beckham Jr et Sterling Shepard, en plus de sélectionner l'ailier rapproché Evan Engram (Mississippi) au premier tour. Composée de plusieurs nouveaux venus, la défensive de Dallas n'est pas de taille avec celle des Giants, qui misent sur des piliers comme Landon Collins, Olivier Vernon et Jason Pierre-Paul.

***