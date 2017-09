Encore les Pats!

Cinq semaines plus tard, les amateurs les plus passionnés des Pats rêvent encore à une fiche de 16-0, tandis que les autres, plus réalistes à la suite de la perte de Julian Edelman pour toute la saison, prédisent que leurs favoris auront décroché un autre championnat de division à l'Halloween ou encore à l'Action de grâce américaine (Thanksgiving).

Personnellement, je préférais répondre aux amateurs qui m'ont demandé de me prononcer sur les chances d'une fiche immaculée des Pats de miser davantage sur les possibilités de voir les Jets de New York clore le calendrier avec une désastreuse fiche de 0-16... Une façon de démontrer jusqu'à quel point la troupe de Bill Belichick aura la vie facile dans la section Est de l'Américaine, où ils décrocheront un 14e championnat de division en 15 ans.

Cooks en relève

Bien sûr qu'Edelman va manquer à Tom Brady. Le no 11 a été le dépanneur par excellence du quart de 40 ans au cours des dernières années, prenant un malin plaisir à transformer de courts relais en premiers jeux. Au cours des quatre dernières saisons, ce sont 356 passes de Brady qui ont été captées par Edelman.

Pour le remplacer, les Pats vont s'en remettre principalement au nouveau venu Brandin Cooks, qui n'a pas atteint son plein potentiel pendant ses trois premières saisons dans l'uniforme des Saints de La Nouvelle-Orléans. Le rapide ailier espacé de 23 ans a tout de même inscrit 17 touchés et capté 11 passes de plus de 40 verges en 2015 et 2016. Attendez-vous également à ce que plus de ballons soient lancés en direction de l'ex-Bills Chris Hogan et de Malcolm Mitchell. Sans oublier l'ailier rapproché Rob Gronkowski, qui est toujours une menace, tant qu'il demeure en santé, évidemment.

Dans le champ-arrière, le trio composé de Dion Lewis, James White et Rex Burkhead (ex-Bengals) tentera de compenser pour la perte du robuste LeGarette Blount , auteur de 18 touchés l'an dernier. Sur le plan défensif, le demi de coin Stephon Gilmore constitue une très belle prise pour les Pats.

Carr en santé

Les Raiders d'Oakland vont offrir plusieurs raisons de se réjouir à leurs colorés amateurs avant de déménager à Las Vegas dans deux ans, car on doit les considérer comme les plus sérieux prétendants au trône occupé par les Pats au sommet de l'AFC. Les séries s'annonçaient d'ailleurs comme très intéressantes l'an dernier jusqu'à ce que la saison du quart Derek Carr ne prenne abruptement fin en raison d'une vilaine blessure au genou lors de la 16e semaine du calendrier.

Les Raiders sont tout de même parvenus à mettre fin à une trop longue séquence de 13 ans sans prendre part aux séries. En attaque, Carr et l'ailier espacé Amari Cooper forment un duo explosif. Motivé par l'idée de jouer devant les siens, le porteur de ballon Marshawn Lynch est sorti de sa retraite. À 31 ans, sera-t-il en mesure de jouer avec autant de hargne que lors de ses belles années à Seattle? Sur le plan défensif, les Raiders peuvent encore se fier sur Khalil Mack, le meilleur joueur de la NFL en 2016.

Contrairement aux Patriots, les Raiders n'auront pas la vie facile dans l'Ouest de l'AFC, la division la plus compétitive du circuit Goodell. Kansas City et Denver seront également à surveiller. Les Chiefs ont l'intention de s'en remettre à la recrue Kareem Hunt (Toledo), un choix de troisième ronde, pour compenser les 921 verges gagnées au sol par Spencer Ware, l'an dernier. La saison de Ware a pris fin lorsqu'il a été blessé au genou droit dans un match présaison contre Seattle.

Contrairement aux Raiders, la défensive sera encore le point fort des Broncos, dont le général est toujours Von Miller. Le grand manitou John Elway a mis sous contrat le vétéran Jamaal Charles (ex-Chiefs) pour partager le boulot avec C.J. Anderson dans le champ-arrière, tandis que l'efficacité du quart Trevor Siemian a rapidement retenu l'attention du nouvel entraîneur Vance Joseph.

***