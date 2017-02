J'ai appris ma leçon...

François Ratté

CHRONIQUE / Vous l'avez lu et entendu tout au long de la semaine. Le LIe Super Bowl oppose les Falcons d'Atlanta, la meilleure attaque de la NFL, aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui misent sur la défensive ayant concédé le moins de points cette saison dans le circuit Goodell. Mais les comparaisons ne peuvent s'arrêter là, car les Patriots alignent aussi le prolifique quart Tom Brady et sont dirigés d'une main de maître par Bill Belichick, considéré par plusieurs comme le meilleur de sa profession.

Malgré toutes les qualités attribuées aux deux hommes et l'expérience qui fait nettement pencher la balance en faveur des champions de la Conférence américaine - 23 joueurs des Patriots ont déjà pris part au SB contre seulement 5 pour les Falcons -, la partie n'est pas gagnée d'avance pour la troupe de Belichick, qui a remporté quatre fois la finale ultime, mais avec un écart total de seulement 13 points. Même si l'histoire et les dernières années ont démontré que la défensive avait pratiquement tout le temps le dessus sur l'attaque au SB - les victoires des Broncos sur les Panthers, l'an dernier, et des Seahawks sur les Broncos, il y a trois ans, l'ont prouvé de nouveau -, il ne faut pas compter les Falcons battus d'avance. Un oeil sur les deux fusées Contrairement à ses protégés, l'entraîneur Dan Quinn ne manque pas d'expérience, l'ex-coordonnateur défensif de Seattle en étant à sa troisième présence au SB en quatre ans. Il peut miser sur l'attaque la plus diversifiée de la NFL, le quart Matt Ryan ayant lancé des passes payantes à pas moins de 13 joueurs différents cette saison. Tous les projecteurs seront évidemment tournés vers Ryan et sa cible de prédilection, Julio Jones, un des deux meilleurs receveurs de la NFL avec Antonio Brown (Pittsburgh). Tout le monde s'attend à ce que Belichick et le coordonnateur défensif Matt Patricia utilisent une double couverture pour ralentir le numéro 11 des Falcons, cette lourde tâche étant attribuée en bonne partie aux agressifs demis de coin Malcolm Butler et Logan Ryan.

Mais comme les Falcons comptent aussi sur un redoutable duo dans le champ-arrière en Devonta Freeman et Tevin Coleman, deux fusées qui peuvent décoller à tout moment et franchir la ligne de mêlée à vive allure, on peut se demander si Belichick mettra vraiment tous ses oeufs dans le même panier, comme il a l'habitude de le faire. Personnellement, je ne serais pas étonné qu'il laisse quelque peu le champ libre à Jones afin de garder un oeil sur les deux demi-offensifs des Falcons, qui peuvent aussi miser sur le vétéran Mohamed Sanu et sur le jeune Taylor Gabriel, qui a toutefois échappé quelques ballons dans les séries. La même rengaine Du côté des Patriots, c'est encore la même rengaine et tous les joueurs croient dur comme fer au système de Belichick, au point où on a à peine entendu parler de l'absence de l'ailier rapproché Rob Gronkowski au cours de la semaine. Le coriace ailier espacé Julian Edelman est devenu le spécialiste des troisièmes essais, Chris Hogan a démontré face aux Steelers qu'il possédait lui aussi de très bonnes mains, tandis que l'ailier rapproché Martellus Bennett peut faire oublier «Gronk» le temps de quelques jeux.