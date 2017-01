Où jouera Romo?

Contraint à jouer les seconds violons après avoir subi une autre blessure au dos pendant un match hors-concours face à Seattle en août dernier et en raison de la soudaine émergence de la recrue Dak Prescott, Romo a été envoyé dans la mêlée pour une seule série de jeux lors du dernier match régulier contre les Eagles de Philadelphie. Le numéro 9 a alors démontré qu'il n'avait pas perdu sa touche magique, malgré sa longue inactivité, complétant la 248e passe de touché de sa carrière après avoir permis aux Cowboys de franchir 81 verges en seulement six jeux.

Après avoir rappelé qu'il avait fait ses débuts dans la NFL en raison de la mauvaise tenue du vétéran Drew Bledsoe à la demie d'un match contre les Giants de New York en 2006, Romo s'est comporté comme un véritable professionnel à la mi-novembre lors d'un point de presse d'une durée d'environ cinq minutes. À quelques jours de son retour au jeu, le numéro 9 a alors insisté sur le fait que les Cowboys étaient maintenant devenus l'équipe de Prescott - Dallas surfait alors sur une séquence victorieuse de neuf matchs -, à qui il offrait tout son soutien pour les semaines à venir.

Romo a tenu parole et il s'est fait discret sur les lignes de côté, se tenant la plupart du temps en retrait de ses coéquipiers afin de ne pas être une distraction, alors que les Cowboys menés par deux sensationnelles recrues, Prescott et Ezekiel Elliott, connaissaient une saison de rêve. Un an plus tôt, Dallas avait échoué lamentablement dans des circonstances semblables, à la suite d'une autre vilaine blessure subie par Romo, à la clavicule cette fois, en début de saison.

Un proche de Jones

Contre vents et marées, Jerry Jones a toujours soutenu Romo, malgré ses ennuis lors des matchs avec des enjeux importants. Le riche homme d'affaires lui a même consenti un contrat de 100 millions $ en 2013, une entente qui comptera pour 20 millions $ contre le plafond salarial la saison prochaine, si Romo fait toujours partie de l'organisation du Texas. S'il est échangé ou tout simplement libéré en février, ce chiffre sera réduit de 5 millions $.

Malgré ses trois sérieuses blessures au cours des deux dernières années, le vétéran de 36 ans a encore le désir de poursuivre sa carrière, ce qu'il pourrait faire pendant au moins cinq ans, selon Jones, qui a toujours prétendu que le joueur autonome embauché par les Cowboys en 2003 allait un jour gagner le Super Bowl. Reste maintenant à connaître l'identité du club avec lequel il tentera d'accomplir pareil exploit...

En raison du respect existant entre Jones et Romo, il est clair que Dallas n'échangera pas ce dernier à un parent pauvre de la ligue comme Cleveland ou Los Angeles. L'ex-conjoint de Jessica Simpson aurait d'ailleurs demandé à être échangé à une équipe possédant de bonnes chances de prendre part aux séries.

Les Broncos de Denver, les Texans de Houston, les Cards de l'Arizona et les Jets de New York seraient les formations les plus susceptibles d'accueillir Romo, mais il reste à voir si elles seront prêtes à céder un choix au repêchage (possiblement en quatrième ronde) ou si elles attendront que les Cowboys libèrent tout simplement le quart qui a dirigé leur attaque pendant 10 ans.

Même si Romo a été incapable de mener Dallas aux grands honneurs comme l'aurait tant souhaité Jones, il a obtenu suffisamment de succès en saison régulière pour devancer Roger Staubach et Troy Aikman dans le livre des records des Cowboys pour le nombre de passes de touché (248) et les gains aériens (34 183 verges). Mine de rien, il a conservé une fiche de 16-5 à ses 21 derniers départs, incluant deux rencontres éliminatoires.