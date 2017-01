Explosifs Falcons!

Nous avons beaucoup entendu parler du retour en force de Tom Brady (Nouvelle-Angleterre) après sa suspension de quatre matchs, du dangereux trio composé de Ben Roethlisberger, Le'Veon Bell et Antonio Brown (Pittsburgh) et de l'électrisante recrue Tyrek Hill (Kansas City) dans la Conférence américaine. De l'autre côté du tableau, les recrues Dak Prescott et Ezekiel Elliott (Dallas) ont fait jaser pendant toute la saison. Le quart Aaron Rodgers (Green Bay) y est allé de la prédiction de l'année pendant que Richard Sherman (Seattle) et ses potes multipliaient les déclarations incendiaires, question de s'assurer que la troupe de Pete Carroll ne tombe pas dans l'oubli, malgré une saison ponctuée de hauts et de bas.

Et les Falcons d'Atlanta dans tout ça? Êtes-vous capables d'identifier quelques joueurs de la formation qui a terminé au deuxième rang de la NFC avec une fiche de 11-5, outre Matt Ryan et Julio Jones? Le quart-arrière de 31 ans et le receveur étoile sont évidemment les deux pièces les plus importantes de la redoutable offensive de la troupe de Dan Quinn, une attaque qui a inscrit 540 points cette saison, au moins une centaine de plus que tous les clubs de la NFL, à l'exception des Saints (469) et des Patriots (441).

Les Falcons possèdent tellement de profondeur sur le plan offensif - 13 joueurs différents ont capté des passes payantes de Ryan au cours de la saison - qu'ils sont parvenus à écraser San Francisco 41-13 et Los Angeles 42-14 pendant que Jones était tenu à l'écart du jeu en raison d'une blessure à un orteil. Tour à tour, le vétéran Mohamed Sanu, le minuscule marchand de vitesse Taylor Gabriel (5'8'' et 165 lb), Justin Hardy, Aldrick Robinson, Austin Hooper et Levine Toiolo ont contribué aux succès en attaque des champions de la division Sud de la NFC.

Saison de rêve pour Ryan

À 31 ans et à sa deuxième saison sous la direction du coordonnateur Kyle Shanahan, le fils de l'ex-entraîneur des Broncos de Denver, Mike Shanahan, Ryan a connu, et de loin, la meilleure saison de sa carrière. Ce n'est pas pour rien qu'on le considère comme un candidat très intéressant pour le titre de joueur par excellence dans la NFL en 2016. Le quart, qui a paraphé une lucrative entente de six ans (103 millions $) en juillet 2013, a performé à la hauteur des attentes du riche propriétaire Arthur Blank... quatre ans plus tard.

Plus mobile que par le passé, le diplômé de Boston College a complété 69,9 % de ses relais avec 38 passes de touché contre seulement sept interceptions. Le jour et la nuit avec l'année précédente, alors que Ryan éprouvait toutes sortes de problèmes à se familiariser avec le système de Shanahan, devant se contenter de 21 passes payantes, son total le moins élevé depuis sa première année dans la NFL en 2008 (16).

Dans le champ-arrière, le combo Devonta Freeman-Tevin Coleman peut étourdir bien des défensives en courant avec le ballon ou encore en captant de courts relais qu'ils peuvent transformer en gains monstrueux. Les deux compères ont totalisé 24 touchés cette année.

Sur le plan défensif, les Falcons se sont nettement améliorés, même si leur unité n'est pas aussi dominante que celle des Patriots, des Texans ou des Seahawks. À sa deuxième année dans la NFL, l'ailier Vic Beasley a fait taire ses dénigreurs en s'offrant 15,5 sacs, un sommet dans la NFL cette saison. L'ancien porte-couleurs des Tigers de Clemson a profité pleinement des conseils du vétéran Dwight Freeney.

Comme la tertiaire des Falcons n'a pas été épargnée par les blessures (la saison de leur meilleur demi de coin Desmond Trufant a pris fin à mi-chemin du calendrier), les recrues Keanu Neal (Floride), Deion Jones (LSU), De'Vondre Campbell (Minnesota) et Brian Poole (Floride) ont vu plus de terrain que prévu initialement et ils ont su tirer leur épingle du jeu en plusieurs occasions.