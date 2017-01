Quatre enfants pauvres

Dans la NFC, seuls les Lions font figure d'enfant pauvre après avoir terminé le calendrier avec trois défaites d'affilée. Detroit a présenté une fiche de 0-5 contre des clubs qualifiés pour les séries et ont vaincu une seule équipe à avoir joué pour plus de ,500 (Washington, 8-7-1) pendant la saison régulière.

Malgré une fiche de 10-6, les Dolphins de Miami, l'autre équipe de l'AFC menée par un réserviste, le vétéran Mat Moore, ont réussi à se faufiler dans les séries en profitant d'un calendrier favorable en deuxième moitié de saison. Lors de cette période, la troupe d'Adam Gase a affronté deux adversaires dignes de mention, les Ravens et les Patriots, encaissant des défaites cinglantes de 38-6 et 35-14. Le quart Ryan Tannehill était à son poste contre Baltimore avant d'être blessé la semaine suivante contre l'Arizona.

La semaine dernière, Cook a été envoyé dans la mêlée en raison de la blessure à l'épaule subie par le réserviste Matt McGloin contre Denver. Avant d'être blessé, McGloin avait complété six passes pour des gains minimes (21 verges) et il semblait complètement dépassé. Même s'il a été victime de deux revirements, Cook a tout de même fait avancer le ballon en complétant 14 passes pour des gains de 150 verges.

Dommage pour les Raiders qui remettront le ballon entre les mains de la recrue Connor Cook, le quart convoité par Dallas au repêchage d'avril dernier avant que les Cowboys ne se tournent vers Dak Prescott. Cook a hérité du rôle de troisième quart chez les Raiders et il a enfilé l'uniforme noir et argent une seule fois à la suite de la blessure subie par Derek Carr.

L'ordinateur du réseau ESPN a tranché : les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont 66 % des chances de représenter la Conférence américaine au Super Bowl, comparativement à 20 % pour les Chiefs de Kansas City, qui ont terminé au sommet de la division la plus coriace de toute la NFL. Les Steelers suivent à 9 %. Dans la NFC, Atlanta a la cote (45 %), devançant Dallas (30 %), qui a compilé la meilleure fiche (13-3) de ce côté du tableau. Bizarrement, Green Bay et Seattle se retrouvent à égalité au troisième rang (11 %). Les Giants de New York, qui utilisent la même recette que lors de leurs deux derniers triomphes au Super Bowl, ont seulement 3 % des chances de décrocher à nouveau les grands honneurs.

À la mi-saison, Green Bay et Pittsburgh, les deux clubs que j'avais choisis en septembre pour se mesurer au LIe Super Bowl, jouaient tout juste pour ,500. Heureusement pour moi, les Packers (10-6) et les Steelers (11-5) ont terminé la saison en force, remportant respectivement six et sept victoires d'affilée. Avec un dossier de 14-2 et un Tom Brady en feu, il est difficile de ne pas favoriser aujourd'hui les Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour triompher dans un mois à Houston.