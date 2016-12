72 millions $ sur le banc

Appelé en relève, Tom Savage, un choix de quatrième ronde de 2014, a permis à Houston (8-6) de renverser la vapeur en complétant 23 passes pour des gains aériens de 260 verges. Efficace sans être spectaculaire, il a permis aux Texans de transformer un recul de 13 points en une importante victoire de 21-20, qui a permis à son équipe de demeurer au premier rang de la division Sud de la Conférence américaine.

Avec 14 passes de touché contre 16 interceptions combinées à un faible coefficient d'efficacité (71,4), on peut affirmer sans crainte de se tromper que l'ex-quart des Broncos de Denver n'a pas livré la marchandise à sa première saison au Texas. Certains analystes ont dit que la saison d'Osweiler avait été ponctuée de hauts et de bas, tandis que d'autres sont allés jusqu'à qualifier son rendement de «minable».

Une chose est sûre : Osweiler n'a pas performé comme un quart-arrière qui touche 18 millions $ par saison. Une somme astronomique versée l'hiver dernier par le propriétaire Bob McNair, qui aurait pris cette décision sous le coup de l'émotion, sans avoir pris la peine de s'entretenir auparavant avec O'Brien.

En fait, Osweiler a été si mauvais que les fans des Texans ont commencé à s'ennuyer du quatuor de 2015 composé de Brian Hoyer, Ryan Mallett, Brandon Weeden et T.J. Wates. Ces quatre quarts de deuxième ordre avaient tout de même trouvé le moyen de lancer 28 passes payantes contre 12 interceptions avant de voir Hoyer perdre tous ses moyens dans une défaite de 30-0 dans la première ronde des séries contre Kansas City.

Comme celui qui était censé régler le problème des Texans à la position-clé de l'offensive s'avérait incapable de rejoindre l'excellent ailier espacé DeAndre Hopkins sur une base régulière, O'Brien et le coordonnateur à l'attaque George Godsey ont été contraints de simplifier leur système de jeu. On a donc décidé de revenir à la formule ayant pour objectif de minimiser les erreurs et les revirements, de favoriser les courtes passes et le jeu au sol.

10 passes consécutives

Heureusement pour les dirigeants des Texans, le porteur de ballon Lamar Miller, l'autre importante acquisition de Houston pendant la saison morte, a joué à la hauteur de son talent (1073 verges au sol) et permis à l'attaque de respirer un peu mieux à quelques reprises.

Afin de démontrer leur confiance envers Savage, dimanche, les entraîneurs des Texans ont commandé 10 jeux aériens d'affilée à un certain moment au quatrième quart, Hopkins redevenant soudainement une pièce importante de l'arsenal offensif de l'équipe, qui peut également compter sur la rapide recrue Will Fuller.

Lundi, le coach des Texans s'est empressé de confirmer que Savage allait amorcer le match de samedi contre Cincinnati, précisant qu'il allait utiliser le quart qui lui donnait les meilleures chances de gagner. Même s'il est moins mobile que Osweiler, le diplômé de l'Université de Pittsburgh possède un bras à la fois plus puissant et précis que celui qui a occupé le poste de quart numéro un pendant 14 matchs.

Nettement plus à l'aise à domicile (5-1) que sur la route (2-5), Osweiler aura au moins le mérite d'avoir permis aux Texans de présenter une fiche parfaite à l'intérieur de la division Sud, ce qui permettra à Houston de décrocher un deuxième championnat de section d'affilée s'ils gagnent leurs deux derniers matchs contre les Bengals et les Titans.

Quant à Savage, il effectuera un premier départ dans la NFL, lui qui n'avait pas joué du tout la saison dernière en raison d'une blessure à une épaule après avoir participé à deux matchs en 2014.