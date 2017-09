Après la victoire, le casse-tête

Le manitou des Capitales surfait encore sur l'ivresse de la victoire, vendredi après-midi, moins de 24h après le gain de 9-3 des siens contre les Boulders de Rockland devant un Stade Canac plein à craquer. Une conquête significative pour le gérant, qui ne cachait pas que la défaite de 2016 en séries éliminatoires, contre ces mêmes Boulders, avait été dure à avaler.

Le balayage des séries complété jeudi avec le trophée Arthur E. Ford vient tourner la page sur des dernières saisons plus ardues, non sans une pensée pour le défunt Bob Bissonnette «qui voulait tellement gagner un championnat lorsqu'il était propriétaire».

Déjà par contre, Scalabrini doit commencer à penser aux trous que laisseront les départs des certains joueurs dans sa dominante formation. À commencer par «l'irremplaçable» Jordan Lennerton, qui a annoncé sa retraite du baseball, à 31 ans, dans les minutes qui ont suivi la victoire de jeudi soir.

Si l'Albertain a affirmé avoir pris sa décision avant le début de la saison, ce n'est qu'avant le match de vendredi qu'il l'a annoncé au gérant. «Ma première réaction quand il m'a dit ça, c'est qu'on devait absolument terminer au sommet. Il n'y avait pas d'autre façon de dire au revoir au leader incontesté et incontestable de notre équipe», a expliqué Scalabrini, vendredi.

Irremplaçable «Lenny»

Une chose est sûre, un joueur ne pourra remplacer à lui seul l'apport de «Lenny» sur le terrain et en dehors, a assuré le gérant, d'autant plus que le joueur de premier but agissait également comme instructeur des frappeurs. «On l'avait dit il y a deux ans en annonçant son acquisition. C'était pas mal la plus grosse signature de ma carrière.»

Pour le reste, Patrick Scalabrini rappelle que «chaque année il y a 75 % des joueurs que l'on n'est pas sûr de voir revenir.» C'est le cas du puissant Kalian Sams, qui ne cache pas qu'il aimerait poursuivre sa carrière an Asie, où jouer au baseball est plus lucratif. Reste à voir si son excellente saison 2017 lui ouvrira les portes tant désirées.

Au releveur de 26 ans Nolan Becker, le gérant souhaite un retour dans le baseball affilié. «Je ne peux pas croire qu'il n'aura pas une deuxième chance», a-t-il lancé à propos de celui qui a amassé 24 sauvetages et une moyenne de points alloués de 1,14, un peu plus d'un an après avoir été libéré par l'organisation des Reds de Cincinnati.

Pour ce qui est d'Arik Sikula et Maxx Tissenbaum, tous deux dominants cette saison, «on va devoir laisser passer un peu de temps», affirme le gérant. Il a «un bon feeling» concernant l'artilleur Sikula, qui est tombé en amour avec Québec, cet été, en plus de signer une incroyable séquence de dix victoires en dix départs consécutifs.

Tissenbaum effectuant un retour aux études, il pourrait plutôt choisir de se retirer sur la conquête de jeudi soir. Mais qui sait, pointe le gérant, s'il ne s'ennuiera pas de fouler le terrain du Stade Canac une fois sur les bancs d'université.

***