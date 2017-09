Les Capitales à une victoire du championnat

Kalian Sams a mené la charge pour les Capitales avec cinq points produits, quatre coups sûrs, dont deux circuits, expédiant la balle à l'extérieur du stade sur son second coup de semonce, en huitième. Pour sa part, le partant Brett Lee a complètement muselé l'attaque adverse dans une brillante sortie six coups surs et 12 retraits au bâton en 8,2 manches.

La série pourrait donc se conclure dès jeudi, au Stade Canac de Québec, puisque les Capitales y seront les hôtes du troisième match. S'ils ne parvenaient pas à l'emporter, ils auraient deux autres chances pour reprendre les droits sur le trophée Arthur E. Ford, puisque les matchs 4 et 5 seraient aussi disputés sur le losange du parc Victoria.

L'histoire récente de la Ligue Can-Am leur rappellera toutefois que rien n'est impossible au baseball. À la même période, l'an passé, les Boulders avaient pris une avance de 2-0 dans la finale en remportant les deux premiers matchs à Ottawa. Ils n'avaient besoin que d'une victoire à domicile par la suite, mais les Champions avaient brisé la fête appréhendée en réussissant le tour de force de l'emporter trois fois de suite sur le terrain de l'adversaire.

Les Capitales sont à la recherche de leur septième championnat en 19 ans d'existence. Ils l'ont emporté une première fois en 2006 avant de le faire cinq fois de suite de 2009 à 2013. Ils en sont à leur première présence en finale depuis leur dernière conquête tandis que les Boulders y participent une troisième fois en quatre ans, eux qui ont goûté à la victoire en 2015.

Le duel de lanceurs que l'on prévoyait entre Lee et Justin Topa a duré trois manches, jusqu'à ce que les Capitales trouvent les failles dans les lancers du partant des Boulders, qui avait conservé une fiche de 14-3 en saison.

En quatrième, Kalian Sams a donné le ton avec un long circuit de deux points, puis James McOwen a suivi avec un triple productif. Il a croisé le marbre sur le relais vers le troisième but, ce qui plaçait les Capitales en avance 4-0.

Sams a remis ça en cinquième avec un simple, produisant son troisième point du match. Le voltigeur a aussi brillé en défensive, son catch en plongeant en fin de sixième valant le coup d'oeil.

Pendant ce temps, Lee, qui avait été mandaté pour affronter les Boulders à la place d'Arik Sikula, avait beaucoup d'étoffe, sa seule erreur dans les huit premières manches n'ayant été que le circuit en solo accordé à Mike Montville en cinquième

La table est donc mise pour le plat du jour, jeudi, à compter de 19h au Stade Canac. Le vétéran Karl Gélinas sera le partant, contre le coriace gaucher Richard Salazar. Le champagne doit sûrement se retrouver bien au frais, quelque part en ville!