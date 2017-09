Début de finale en force pour les Capitales

Jordan Lennerton a eu son mot à dire dans cette victoire puisqu'il a produit cinq des sept points dans les deux premières manches, là où les Capitales ont été actifs offensivement.

Les Capitales ont commencé le match en puissance à la faveur d'un circuit de trois points de Lennerton, qui allait connaître un match du tonnerre. En deuxième, le joueur par excellence de l'équipe en 2017 a ajouté deux points produits à sa fiche à l'aide d'un simple. Après deux manches, la formation québécoise détenait une confortable priorité de 7-1 aux dépens de Bo Budkevics, envoyé aux douches dès la deuxième manche.

Mais contre les Boulders, toute avance peut être éphémère. Plutôt silencieux en première ronde éliminatoire, leurs gros canons ont fait du bruit par la suite pour rendre la rencontre plus excitante d'un côté et plus stressante de l'autre.

En l'espace de deux manches, en troisième et quatrième, John Maloney, Cody Regis et Jared McDonald ont frappé des circuits en solo aux dépens du lanceur partant Lazaro Blanco pour rapprocher les Boulders à 7-4. À chaque fois, la balle a voyagé au-dessus de la petite clôture rapprochée à 312 pieds au champ droit. Certaines balles auraient aussi survolé celle du Stade Canac, cependant.

Après cette pétarade, les lanceurs ont repris le contrôle, notamment les releveurs, car les deux partants n'ont pas veillé tard. Blanco a notamment connu sa plus courte sortie de la saison, ne lançant que 4,1 manches.

Appelé à la rescousse de Blanco après un retrait en cinquième, Miles Moeller a poursuivi sa domination sur les Boulders. Le gérant Patrick Scalabrini a joué d'audace en commandant un but sur balles intentionnel au frappeur gaucher Cody Regis avec deux retraits pour remplir les buts, et ce, malgré la présence d'un lanceur gaucher sur la butte. Un pari risqué, mais calculé, car Moeller a retiré le droitier Mike Montville sur élan pour éteindre la menace.

En septième, Mike Fransoso a réduit l'écart à 7-5 à l'aide du quatrième circuit des Boulders, cette fois contre Andrew Elliott.

Ne restait plus qu'à Trevor Bayless et Nolan Becker de fermer la porte, ce qu'ils ont fait avec brio en huitième et neuvième.

La série se poursuit mercredi, toujours à Pomona, où les spectateurs n'ont pas été attirés par la bière gratuite à l'achat d'un billet. Le gaucher Brett Lee affrontera le droitier Justin Topa.

Il s'agit de la première présence en finale des Capitales depuis leur championnat, en 2013. Pour leur part, les Boulders participent à la grande danse de septembre pour la troisième fois en quatre ans, leur seule conquête remontant en 2014.

Plus de détails à venir