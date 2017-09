Les Capitales poussent les Miners dans les câbles

Un grand chelem de Marcus Knecht après deux retraits aux dépens du releveur Kris Regas dans cette 7e manche a fait la différence dans une rencontre qui avait bien mal commencé pour les champions de la saison régulière.

Les Capitales prennent ainsi une sérieuse option sur la série 3 de 5 qui se transporte à Québec. Qui plus est, ils miseront sur le vétéran partant Karl Gélinas, l'un de leurs trois as, que l'on réservait pour ce retour à domicile.

«On vient de jouer deux matchs excitants, mais seule déception, c'est qu'ils n'aient pas eu lieu devant nos partisans. Maintenant, il faut fermer ça dès le prochain match, chez nous, il ne faut pas que ça s'étire, surtout que Rockland mène aussi 2-0 contre New Jersey [les Boulders l'ont emporté 5-0 vendredi]», indiquait le gérant Patrick Scalabrini avant de grimper à bord de l'autocar ramenant le groupe en ville.

Grosse manche

Les Capitales avaient pris les devants 1-0 en début de première avant de connaître une manche difficile en défensive dès le tour initial des Miners au bâton, où ces derniers ont pris l'avance 4-1. Les locaux menaient 6-3 jusqu'en septième lorsque les visiteurs québécois ont envoyé neuf frappeurs au bâton contre le partant Kody Kerski et deux malheureux releveurs incapables de fermer la porte.

Après avoir rempli les buts après deux retraits à l'aide d'un but sur balles intentionnel, le releveur Regas a cédé un simple de deux points à Maxx Tissenbaum, qui réduisait l'écart à 6-5. Et après une autre passe gratuite, Knecht a vidé les sentiers avec un long circuit au champ gauche, son circuit de quatre points plaçant les siens en avance 9-6. Les Capitales ont ajouté un 10e point en neuvième.

«Un gros coup, non seulement pour son importance, mais aussi pour sa puissance. Marcus, c'est le coéquipier que tout le monde aime, il a connu une saison difficile et on espérait de grosses séries de sa part. Son circuit a changé le match, mais peut-être aussi la série, car on mène 2-0», ajoutait le gérant.

Mine de rien, le lanceur gagnant Arik Sikula a accompli de la bonne besogne après deux manches très difficiles en début de match. Il n'a rien donné par la suite, empêchant ainsi que l'écart ne se creuse davantage, ce qui a laissé le temps à ses coéquipiers d'orchestrer leur retour.

Limités à huit coups sûrs dans leur victoire de 4-2 en 10 manches, jeudi, les Capitales en ont obtenu 14 dans ce deuxième gain. Tout comme Tissenbaum, Yordan Manduley a également produit deux points. Brett Lee a lancé deux manches en relève pour préserver la victoire.