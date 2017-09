Les Capitales bons premiers

À égalité au premier rang avec 63 victoires avant les rencontres de lundi, les Capitales et les Boulders disputaient respectivement des programmes doubles contre New Jersey et Ottawa, en conclusion de la saison régulière. Ayant tous les deux remporté leur première rencontre, il leur incombait ensuite de soutirer la seconde pour s'assurer du championnat. Si l'égalité persistait, les Capitales étaient automatiquement couronnés en vertu de leur fiche gagnante contre Rockland, cette saison.

Le deuxième match entre les Boulders et les Champions ayant toutefois été annulé en raison de la pluie, les Capitales se sont retrouvés dans l'obligation de gagner leur deuxième duel de la journée s'ils voulaient décrocher le titre. Un défi qu'ils ont relevé sans stress.

«La vibe dans la chambre était fantastique aujourd'hui, a révélé Patrick Scalabrini. Les gars étaient décontractés. Soit ils savaient qu'ils allaient faire le travail, soit ils étaient confiants que le talent allait parler de lui-même. J'étais vraiment content, parce qu'on dirait qu'on s'est mis trop de pression depuis un bout de temps pour aller chercher ce championnat-là», a admis le gérant.

Fuenmayor: quatre points produits

Produisant les quatre points de l'équipe, Balbino Fuenmayor a connu son réveil offensif dans le premier match du programme double, frappant en lieu sûr deux fois en trois occasions, en plus de produire un point. Dans la deuxième rencontre, ce sont ses deux simples de deux points, en première et cinquième, qui auront suffi à prendre la mesure des Jackals.

«On connaît le moineau. Il a bien fait ça. Karl [Gélinas] lui doit maintenant quatre McFlurry!» a lancé à la blague Scalabrini, expliquant que son adjoint avait promis une récompense glacée au joueur pour chacun de ses points produits, une tradition qui date de 2013.

Le principal intéressé, lui, était heureux d'avoir pu contribuer aux succès de l'équipe et entrevoit la série de première ronde contre les Miners de Sussex County d'un bon oeil.

«L'idée aujourd'hui, c'était de sortir fort. Gracial et moi, on a connu de bonnes soirées. On est très contents, parce que c'était notre but de gagner les deux matchs et de finir en première position. Je suis confiant qu'on puisse répéter en séries. Et pas seulement moi, mais toute l'équipe est prête à relever le défi», a indiqué le Vénézuélien, qui partagera ses McFlurry avec sa femme et sa fille!

Les deux seuls points des Jackals sont venus en troisième, sur un ballon-sacrifice de Rylan Sandoval, et en quatrième, sur un double de Daniel Rockett. Le partant des Capitales, Brett Lee, a autrement bien paru, limitant la troupe de Matt Padgett à trois coups sûrs, deux points et un but sur balles. Il a de plus retiré six frappeurs sur des prises. Quant à Nolan Becker, il a réalisé son 24e sauvetage de la saison, égalant une marque d'équipe appartenant à Deryk Hooker depuis 2015.

Réveil offensif

En milieu d'après-midi, l'attaque des Capitales avait choisi le bon moment pour sortir de son mutisme, inscrivant des points à chacune de ses cinq premières manches pour se diriger vers une victoire de 9-2.

Deux circuits de Yurisbel Gracial (3/3, 3 pp) et une longue balle en solo de Balbino Fuenmayor (2/3, 1 pp) ont en outre permis aux hommes de Patrick Scalabrini d'égaler, puis d'améliorer de deux (95), le record du plus grand nombre de circuits de la franchise (93) en une saison, qui tenait depuis 2007.

Sur la butte, le cinquième partant de la rotation, Joey Maher, a connu une bonne sortie, ne concédant que quatre coups sûrs, dont un circuit de deux points de Rylan Sandoval en troisième, et quatre buts sur balles, en six manches. Il a de plus retiré sept frappeurs sur des prises. Appelé en relève, Matt Marksberry a pour sa part alloué un coup sûr et un but sur balles en une manche sur la butte.

«Nos lanceurs ont été fantastiques. Techniquement, nos quatrième et cinquième lanceurs ont de très bons chiffres. Ils ont eu une très belle saison. On se questionne encore à savoir qui va lancer le quatrième match en séries, mais les deux nous ont donné une chance de l'emporter», a conclu Scalabrini.

NOTES : Avant le programme double, les Capitales ont remis leurs honneurs individuels à Jordan Lennerton (joueur par excellence et joueur défensif de l'année), Arik Sikula (lanceur de l'année), Philippe Craig-St-Louis (recrue de l'année et joueur communautaire), Kalian Sams (joueur le plus populaire), Lazaro Blanco (Coupe Samuel Bouki) et Karl Gélinas (joueur du mois d'août)... Lundi marquait le premier anniversaire du décès du chanteur et copropriétaire des Capitales, Bob Bissonnette. La formation lui a rendu honneur en portant des chandails numéro 14 à son nom pendant l'échauffement... Les troisième, quatrième et cinquième matchs de la première ronde éliminatoire seront disputés au Stade Canac, vendredi (19h05), samedi (19h05) et dimanche (16h05).