Soirée magique pour Gélinas

(Québec) Ça sentait les séries, au Stade Canac, samedi, où les quelque 4092 amateurs présents ont eu droit à un captivant duel de lanceurs entre l'as des Capitales Karl Gélinas et le partant des Jackals Lee Sosa! Auteur de son 1000e retrait au bâton en deuxième, le Québécois, impeccable pendant sept manches et deux tiers, est sorti gagnant de la confrontation, dans une victoire de 2-0 des siens.

En plein contrôle tout le long de la soirée, Gélinas s'est montré impérial sur le monticule du Stade Canac, n'allouant que quatre coups sûrs et deux buts sur balles à ses adversaires pendant sa sortie. Le grand droitier a également retiré huit frappeurs au bâton. Le deuxième de ces retraits constituait d'ailleurs son 1000e en carrière dans les rangs professionnels, une marque qui rend fier celui dont ce n'est pas la marque de commerce.

«Si on regarde l'ensemble de l'oeuvre, c'est une soirée magique. J'avais complètement oublié l'histoire du 1000e retrait au bâton. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde était sorti de l'abri. Après ça, c'est un bel accomplissement, je suis content», a raconté un Gélinas, heureux d'avoir réalisé l'exploit devant les partisans de l'équipe et sa mère, qui assistait à la rencontre.

En signant la 63e victoire des Capitales cette année - qui connaissent leur meilleure campagne depuis 2012 (66 victoires) -, Gélinas a également obtenu une cinquième victoire consécutive, et ce, après un début de saison couci-couça.

«J'ai fait quelques ajustements avec l'aide de Sikula. J'ai vraiment mis beaucoup de temps et d'énergie pour me sentir bien. Et là, en fin de saison, je me sens de plus en plus fort. Et ça arrive juste au bon moment, à la veille des séries. C'était mon plan de match de me sentir bien en deuxième moitié de saison et d'arriver frais et dispos pour les séries», a exposé le joueur-entraîneur.

Enfin un point produit pour Fuenmayor

Les Capitales avaient pris les devants 1-0 en fin de première, sur un double de Yurisbel Gracial, qui poussait Philippe Craig-St-Louis au marbre. Il aura fallu attendre la huitième avant que les hommes de Patrick Scalabrini, qui n'ont obtenu que six coups sûrs dans le match, n'inscrivent un deuxième point au tableau, lorsqu'un simple de Balbino Fuenmayor a permis à Gracial de rallier à son tour le marbre. Il s'agissait du premier point produit en dix matchs pour Fuenmayor depuis qu'il a rejoint les Capitales, le 23 août.

Quant à Gracial, il a été le seul à connaître une bonne soirée dans le rectangle des frappeurs, expédiant la balle en lieu sûr en trois occasions sur quatre.

«Ça aurait été très dommage de gaspiller une aussi grosse sortie de Karl. On lui a donné un point, puis un autre en fin de huitième. Ça prenait ça, après le gros retrait de Sandoval [en début de huitième]. Ç'a été le point tournant du match», a reconnu le gérant Patrick Scalabrini, convenant que son attaque était «froide» présentement.

La soirée de Karl Gélinas a pris fin après deux retraits en huitième, alors qu'un coureur des Jackals se trouvait au troisième coussin et que le frappeur gaucher Art Charles s'amenait au bâton. Nolan Becker a toutefois en retirant sur des prises le puissant cogneur. Avec son 23e sauvetage de la saison, le stoppeur s'approche à un du record des Capitales, établi par Deryk Hooker en 2015.

Le vis-à-vis de Gélinas, Lee Sosa, a également connu une bonne sortie, n'accordant que quatre coups sûrs, un point et trois buts sur balles aux locaux. Il a de plus retiré six frappeurs au bâton.

Pour le troisième match de la série de quatre, les gauchers Isaac Pavlik (10-4, 4,07), pour le New Jersey, et Brett Lee (3-3, 3,32), pour Québec, s'affronteront, dimanche (19h05).

«J'ai hâte de voir comment on va sortir demain [dimanche], avec Brett qui lance la balle super bien dernièrement. C'est de bon augure», a estimé Gélinas.

***