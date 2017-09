Québec reprend seul le premier rang

Immense, car jumelée à la défaite de 3-2 de Rockland contre le New Jersey, quelques minutes plus tard sous le regard intéressé de joueurs et entraîneurs des Capitales, cette victoire permettait à la formation québécoise de rentrer à la maison avec une avance d'un match sur les Boulders au somment du classement de la Ligue Can-Am.

«Et techniquement, on peut même parler d'une avance de deux matchs, car s'il y avait égalité en première position entre nous les Boulders, on finirait en tête parce qu'on les a battus plus souvent cette saison», ajoutait Scalabrini avant de grimper à bord de l'autocar ramenant l'équipe au Stade Canac.

Blanco étincelant

Pour leur dernier match du calendrier régulier sur la route, les Capitales ont eu droit à une performance étincelle du partant cubain Lazaro Blanco (11-4), qui n'est passé qu'à un retrait d'un match complet. Il a eu l'aide du releveur Nolan Becker, en fin de neuvième, qui a signé son 22e sauvetage de la campagne.

«Sa performance va au-delà des statistiques, ça nous prenait quelque chose de spectaculaire pour nous redonner confiance et Blanco l'a réussi», disait Scalabrini à propos du droitier qui n'a donné que deux points sur huit coups sûrs. Il a aussi retiré neuf frappeurs au bâton, n'accordant aucun but sur balles.

Et pendant ce temps, l'attaque se réveillait un peu de son sommeil de la veille avec une récolte de cinq points sur 11 coups sûrs, dont quelques-uns opportuns. «Nous avons beaucoup mieux frappé la balle et réussi de gros coups sûrs, comme le double [de deux points] de "Lenny" [Jordan Lennerton] en cinquième. Craig-St-Louis et Manduley ont aussi bien fait avec trois coups sûrs chacun», précisait le gérant.

Les Capitales disputent leurs quatre derniers matchs du calendrier contre les Jackals du New Jersey à compter de vendredi. Une série importante pendant que les Boulders se rendront à Ottawa, qui feront tout en leur pouvoir pour rejoindre Sussex au quatrième rang, dernier étage pour accéder aux séries.

«La victoire est importante, elle nous permet de rentrer à la maison avec le sourire. Maintenant, on veut vraiment finir premier pour avoir l'avantage du terrain, mais aussi pour prouver qu'on peut battre les Jackals, qui forment l'équipe de l'heure avec leurs plus récents ajouts. Et en finissant en tête, Rockland et New Jersey s'affronteraient en première ronde et se battraient entre eux.»

Sams blessé

Les Capitales étaient privés des services de Balbino Fuenmayor, leur grosse acquisition offensive qui a devancé son arrivée à Québec d'une journée. Il sera en uniforme, vendredi, contre les Jackals, contrairement à Maxx Tissenbaum - aussi absent cette semaine -, qui ratera également la dernière série en raison de sa rentrée universitaire. Il rejoindra l'équipe sur la route pour les deux premiers matchs éliminatoires.

Jeudi, Kalian Sams a cependant subi une blessure à l'ischio-jambier et ratera le match de vendredi. Même s'il n'est pas à 100 %, Manduley devrait jouer.

Le lanceur Arik Sikula tentera de remporter sa 13e victoire de la saison, un seul autre lanceur de la Ligue Can-Am ayant atteint ce plateau cette saison, soit Justin Topa (Rockland).