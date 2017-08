La léthargie offensive se poursuit

Malgré tout, les Capitales occupent toujours le premier rang du classement de la Ligue Can-Am. Les cinq derniers matchs de la saison seront donc déterminants à ce niveau.

«Nous sommes plongés dans une léthargie collective au bâton, c'est difficile à expliquer pourquoi. Avec l'arrivée de Balbino [Fuenmayor], on a l'attaque pour détruire les lanceurs adverses, mais tout le monde est tombé à plat en même temps. On revient chez nous, vendredi, pour finir la saison régulière, le moment serait bon pour se replacer avant le début des séries», disait le gérant Patrick Scalabrini, joint par téléphone après le match.

Les Capitales n'ont rien produit face aux lanceurs des Miners, qui ont été forcés d'utiliser deux releveurs à la dernière minute en raison du désistement de leur as, Gianni Zayas, tout juste avant le match. La formation québécoise n'a pas frappé de coup sûr à compter de la cinquième manche, se voyant ainsi incapable de combler l'écart d'un point qui prévalait depuis la fin de cette cinquième.

«Il s'agit de l'histoire de notre présent voyage, c'est très décevant. On n'a pas été en mesure de saisir l'occasion qui se présentait à nous, ce soir [mercredi], on n'a rien généré», notait Scalabrini, dont la troupe présente une fiche de 3-6 dans cette longue tournée aux États-Unis.

Les Capitales ont créé l'égalité deux fois (1-1 et 2-2), mais ne sont jamais parvenus à prendre les devants sur les Miners, qu'ils pourraient revoir en première ronde éliminatoire, dans une semaine. Le partant Joey Maher (7-5) a bien fait au monticule, cédant trois points sur sept coups sûrs en 5,1 manches. La relève n'a rien donné par la suite.

«Maher a été correct et j'ai bien aimé la sortie de Will Dennis, en relève. Nos releveurs devaient se lever», notait Scalabrini.

Les Capitales complètent leur saison à l'extérieur à Sussex, jeudi, avant de rentrer à la maison pour une dernière série de quatre matchs contre les Jackals du New Jersey au Stade Canac à compter de vendredi. Ils ne peuvent plus terminer plus bas que de la deuxième place, mais visent toujours la première.

«On veut avoir l'avantage du terrain pour toutes les séries, mais pour cela, il faut commencer à gagner nos matchs. Nous avons notre sort entre nos mains. On veut bien finir ça à Sussex avec [Lazaro] Blanco au monticule», convenait le gérant.

Début des séries à l'extérieur

Déjà privés de Maxx Tissenbaum jusqu'à la fin du calendrier régulier, les Capitales se passeront des services de Fuenmayor, jeudi, afin de lui permettre d'amener sa famille à Québec et de finaliser l'obtention de son permis de travail au Canada.

Contrairement à l'an passé, où ils ne l'avaient pas, les Capitales bénéficient de l'avantage du terrain en première ronde et ils ont opté pour disputer les deux premiers matchs de la demi-finale à l'extérieur (mercredi et jeudi) et de jouer les trois suivants sur leur propre terrain, les 8, 9 et 10 septembre. Ils affronteront New Jersey, Sussex ou Ottawa.