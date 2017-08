L'oeuvre de Brett Lee gâchée

Les hommes de Patrick Scalabrini connaissent un voyage de 3-5 après huit rencontres disputées sur les 10 à faire avant de rentrer à Québec, vendredi.

Toujours meneurs au classement de la Ligue Can-Am par un demi-match, merci à la pluie qui a forcé le report du duel Rockland-New Jersey, mardi, les Capitales n'ont inscrit que 27 points dans ces huit parties sur la route.

Moyenne de 3,4 points par match, contre 5,7 sur l'ensemble de la saison. Yordan Manduley a contribué avec un huitième point produit durant ce périple sur un court ballon-sacrifice en huitième, pour égaler la marque à 1-1.

De gros frappeurs comme Kalian Sams et Balbino Fuenmayor ne cumulent à eux deux que deux points produits depuis le départ de Québec, il y a plus d'une semaine. Le double de Sams sur la ligne du premier coussin en neuvième est toutefois permis à l'équipe visiteuse au stade Skylands de croire se sauver avec la victoire.

«On était en avance en neuvième et c'était un peu un vol, mais il faut être capable d'en voler une de temps en temps. Sauf que depuis quelques jours, notre relève a oublié comment lancer des prises», a commenté le gérant Scalabrini au téléphone, après le revers.

Les releveurs Matt Markesberry et Miles Moeller ont été incapables de retirer un seul frappeur des Miners en neuvième, chacun allouant un simple et un but sur balles pour permettre aux locaux d'inscrire deux points sur le simple victorieux d'Alexi Colon.

Markesberry a encaissé la défaite, compilant avec Moeller un grand total de sept prises sur 21 lancers. La veille, malgré la victoire, Trevor Bayless et Nolan Becker n'avaient pas fait tellement mieux pour fermer les livres.

L'attaque mystifiée

Le duo Markesberry-Moeller a gâché l'excellent boulot abattu par Brett jusque-là. Le gaucher a gardé les bâtons de Sussex tranquilles durant huit manches, n'accordant qu'un point en deuxième pour quatre coups sûrs, deux buts sur balles et sept retraits sur des prises dans sa soirée de travail.

«Lee a été complètement dominant avec pas beaucoup de lancers [104]. C'est le Lee dont on a vu des flashs à quelques reprises plus tôt cette saison», l'a louangé l'instructeur-chef.

Sauf que pendant ce temps, le vis-à-vis de Lee, Billy Roth, en faisait autant en mystifiant l'attaque des Capitales pendant sept manches pour un seul point, non mérité, deux coups sûrs et aucun but sur balles. «Un gars qui avait des chiffres terriblement atroces avant ce soir, a constaté Scalabrini. On a frappé beaucoup de balles d'aplomb, mais on a aussi eu beaucoup de mauvaises apparitions au bâton.»

Produit de l'organisation des Pirates de Pittsburgh, Roth, un droitier d'aujourd'hui 22 ans, n'a décroché aucune victoire à ses trois premières saisons et 29 premiers départs dans les rangs professionnels, de 2013 à 2015. Mardi non plus il n'a pas pu porter de deuxième victoire à sa fiche en quatre départs avec les Miners.

Si les Capitales ont évolué devant près de 16 000 spectateurs au total des trois matchs joués à Rockland la fin de semaine dernière, pas beaucoup plus de 1000 amateurs ont assisté à leurs deux affrontements à Sussex, depuis lundi. Troisième duel de quatre, mercredi.