Karl Gélinas gagne enfin à Sussex

(Québec) Karl Gélinas était sans victoire contre Sussex depuis le 3 juillet... 2015! Pas été facile, lundi soir, mais le lanceur des Capitales a mis fin à sa disette de plus de deux ans dans un gain de 7-5.

En cette soirée longue (4h12 min) et froide (12 °C) au domicile des Miners, dans la ville d'Augusta au New Jersey, le Québécois de 34 ans a été magistral durant ses quatre premières manches sur le monticule du stade Skylands.

La situation s'est toutefois gâtée en cinquième. Triple, simple, troisième prise échappée, simple, amorti, roulant à l'avant-champ, simple : l'avance des visiteurs fondait tout à coup de 5-0 à 5-4!

Mais le vétéran droitier a serré les dents pour finir la manche, malgré une erreur défensive de sa part. Il s'est servi de sa meilleure arme depuis le début du match, son huitième de neuf retraits au bâton. Parce que Gélinas a officié durant une sixième manche complète, avant de céder sa place aux releveurs Miles Moeller, Trevor Bayless et Nolan Becker.

Sa soirée de 118 lancers lui a valu une quatrième victoire de suite et un sixième départ consécutif sans défaite pour celui qui montre un dossier de 8-3 en 19 départs cette saison. Sur ses cinq départs d'août, il affiche une reluisante moyenne de points mérités de 2,34. Pour la saison, elle est de 3,55.

Becker s'est assuré que personne ne s'endorme avant la fin. L'as releveur des Capitales a alloué trois buts sur balles en neuvième manche pour remplir les sentiers, avant d'éventer Alexi Colon et de confirmer à la fois la victoire des Capitales et de Gélinas.

Fuenmayor croise le marbre

Les Capitales n'ont jamais tiré de l'arrière durant cette rencontre. Les Miners ont raté l'occasion de consolider la quatrième et dernière position au classement donnant accès aux séries de la Ligue Can-Am, la semaine prochaine, puisqu'Ottawa a perdu 4-0 à Trois-Rivières et reste à 2,5 matchs derrière. Au sommet, Québec détient une partie d'avance sur Rockland.

Yordan Manduley a été le plus productif du camp victorieux avec un ballon-sacrifice et deux simples payants pour trois points produits, tandis qu'un simple d'Adam Ehrlich a permis de marquer deux points d'un coup. Marcus Knecht a aussi produit un point. James McOwen et Balbino Fuenmayor ont chacun croisé le marbre à deux reprises.

Fuenmayor marquait son premier point depuis son retour avec les Capitales, soit six matchs. Le Vénézuélien n'a toujours pas de point produit et sa moyenne offensive est à ,227

Pour McOwen, il s'agissait d'un 12e match consécutif avec au moins un coup sûr. Québec a expédié 12 balles en lieu sûr contre neuf pour Sussex, qui a par ailleurs abandonné 11 coureurs sur les sentiers, dont six dans les trois dernières manches.

Le lanceur partant des Miners, Kenny Roder, a quitté la rencontre après seulement 1,2 manche à cause d'une blessure, le temps d'accorder trois points et quatre coups sûrs. Quatre releveurs se sont ensuite relayés sur la butte pour Sussex.