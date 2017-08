Capitales 2/Boulders 8: Sikula est humain

(Québec) Arik Sikula est humain, après tout. L'as lanceur partant des Capitales a offert sa pire sortie de la saison, dimanche, dans une défaite de 8-2 à Rockland. Cette contre-performance survient à 10 jours des séries et face aux plus féroces rivaux des Capitales.

Après deux mois phénoménaux où il a limité l'adversaire à une moyenne de points mérités de 1,49 en 11 départs, Sikula a flanché. Huit points mérités et neuf coups sûrs en seulement cinq manches. Dans le lot, trois circuits.

«Ça devait peut-être arriver», n'a pu qu'observer le gérant Patrick Scalabrini, dont la troupe n'a plus qu'un demi-match d'avance sur Rockland au sommet du classement de la Ligue Can-Am. «Arik a effectué quelques mauvais tirs et a été un peu malchanceux, mais ça n'enlève pas ce qu'il a fait dans les derniers mois», insiste le patron de l'abri.

Rockland n'avait pas vaincu Sikula depuis le 27 mai; le bouledogue roux des Capitales n'avait pas subi la défaite depuis le 18 juin. Mais dimanche, il ne l'avait pas. Il a accordé cinq coups sûrs de plus d'un but, desquels deux longues balles à Daniel Arribas et une à Joe Maloney.

Nouveau roi des circuits de la Can-Am, le 22 des Boulders a claqué sa 33e bombe de la saison dès la première manche, améliorant un peu plus le record qui appartenait depuis 11 ans à Eddie Lantigua (31 en 2005).

Sur cet élan, Maloney a établi une marque chez les Boulders avec son 93e point produit, mais les 112 de Lantigua semblent hors de portée avec sept matchs réguliers à jouer. Maloney a sorti la balle du terrain dans chacun des trois matchs de cette série contre Québec.

Rockland écrit aussi en ce moment le record de ligue pour une équipe avec 113 circuits depuis le début de la saison.

Tissenbaum s'absente

Yurisbel Gracial (60e) et Jordan Lennerton (80e) ont fait marquer les deux points des perdants, Lennerton devançant Josué Peley au cinquième rang de l'histoire des Capitales pour les points produits en une saison.

Pris d'un virus, Kalian Sams est demeuré alité à l'hôtel en espérant pouvoir reprendre le boulot lundi. L'autre gros cogneur étranger des Capitales se fait quant à lui désirer depuis son retour avec l'équipe. Balbino Fuenmayor n'a toujours produit ni marqué de point en cinq matchs.

Quant à Maxx Tissenbaum, il a conclu sa saison avec un 0 en 4 et 2 en 15 à ses quatre dernières rencontres. Le deuxième-but et receveur ne disputera pas les huit dernières parties au calendrier des Capitales. Il doit se rendre à New York pour sa rentrée à l'Université Stony Brook, mais Tissenbaum sera de retour pour le début des séries éliminatoires, le 6 septembre.

Pour pallier son absence, Scalabrini a embauché l'ex-receveur des Capitales Jean-Luc Blaquière pour donner un coup de main derrière le marbre à Adam Ehrlich la fin de semaine prochaine, à Québec. Blaquière, 31 ans, a évolué pour la dernière fois chez les pros en 2015 avec les Capitales, avant de joindre le circuit senior québécois.

Foules imposantes

Il s'agissait du dernier rendez-vous entre les Boulders et leurs partisans au parc Palisades de Pomona (NJ) avant les éliminatoires. Les amateurs du comté de Rockland ont démontré leur support avec 15 951 entrées, en plus de quelques chiens, dimanche, au total de la série de trois rencontres contre Québec.

Soulignons que plus tôt en après-midi à Ottawa, les Champions ont vaincu Sussex 7-5 et se rapprochent à 2,5 matchs de ces mêmes Miners et de la quatrième et dernière participation aux séries.

Lundi, les Capitales se rendent justement à Sussex pour amorcer une série de quatre matchs mettant fin à leur voyage de 10 jours.