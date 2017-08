Les Capitales perdent une rare série

La majorité du blâme de la défaite revient au lanceur Andrew Elliott. En sixième manche, le releveur a accordé un simple et commis une erreur, avant de donner trois buts sur balles consécutifs suivis d'un simple. Elliott n'enregistrait ainsi qu'un seul retrait tout en accordant deux points aux Jackals, dont le point de la victoire.

«C'est une mauvaise sortie de sa part», n'a pu qu'agréer le gérant Patrick Scalabrini, joint par téléphone à Little Falls après le revers. «C'est dommage parce qu'on avait besoin de lui, avec Fernando Cruz qui a été complètement dominant l'autre bord après la deuxième manche.»

Les Capitales ont obtenu leurs deux points, sur un simple de Jordan Lennerton (77e point produit) et un circuit (12e) solo de James McOwen, ainsi que quatre de leurs cinq coups sûrs au cours des deux premières manches. Cruz (8 ml, 2 pm, 5 cs, 10 rb) s'est ensuite montré impérial. Notons que McOwen a sorti la balle du stade dans quatre de ses huit dernières rencontres.

Pendant ce temps, Elliott prenait le relais de Brett Lee (5 ml, 2 pm, 6 cs, 7 rb). À sa défense, il s'agit d'un rare faux pas pour Elliott, qui avait alloué le même nombre de points mérités, deux, à ses 12,1 manches ou 10 sorties précédentes. À son image, les Capitales avaient gagné ou égalé leurs neuf dernières séries, mais avec la défaite de mardi, Jersey a remporté celle-ci et confirmé sa place en séries.

Scalabrini se réjouissait du travail de ses releveurs Trevor Bayless (1,2 ml, 2 rb) et Matt Marksberry (1 ml, 3 rb). Surtout sa récente acquisition Marksberry, un ancien des ligues majeures, qui a cordé trois retraits sur des prises en huitième manche contre autant de frappeurs adverses à l'aide de seulement 14 lancers.

Lebron et Dennis s'ajoutent

Par ailleurs, Scalabrini doit remettre son alignement final de 23 joueurs en vue des séries de la Ligue Can-Am vendredi, minuit. Outre Marksberry et Balbino Fuenmayor, joueur par excellence de la ligue en 2014 et auteur de trois coups sûrs en deux matchs depuis son retour, les Capitales ajoutent Edgar Lebron et Will Dennis.

Enrôlé pour sa vitesse, Lebron a eu une première occasion de se faire valoir, jeudi. En neuvième manche, il a remplacé Lennerton au premier coussin, à titre de coureur suppléant. Il a ensuite volé le deuxième but malgré un mouvement rapide du releveur Nate Gercken, mais s'est quand même fait retirer après avoir... dépassé le coussin!

Dennis est quant à lui un releveur recrue gaucher qui lance de côté. Il évoluait dans l'Association américaine, avec Fargo-Moorhead.

Les Capitales (59-30) poursuivent leur périple à Rockland de vendredi à dimanche contre leurs plus proches poursuivants en tête du classement. Les Boulders (58-32) sont à un match et demi derrière.