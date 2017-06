Magnifique Blanco!

«Je me disais que je devais rester concentré dans mon match, pour ne pas me sortir de ma zone. J'ai conservé la même approche avec chaque frappeur pour ne pas donner de coup sûr», a expliqué Blanco, par la voix de l'«interprète» Eddie Lantigua.

Pas trop superstitieux, le lanceur a laissé les instructeurs Patrick Scalabrini et Jean-Philippe Roy lui parler entre les manches, contrairement à la coutume, celle de quasiment ignorer un artilleur dans sa «zone».

En bout de ligne, le Cubain a peut-être été victime de la belle tenue de ses coéquipiers à l'attaque. Car les Capitales (24-12) ont connu une septième manche de sept points, forçant Blanco à rester assis longtemps dans l'abri. Il n'a fait qu'une bouchée de ses deux premiers adversaires en huitième, mais Antony Brito a suivi avec un solide simple. Avant cela, le grand droitier n'avait accordé que deux buts sur balles.

«On y croyait, a réagi Scalabrini. Il y a eu une couple de balles frappées d'aplomb, mais ensuite on a réalisé qu'il n'y avait pas de coup sûr à la mi-match. Plus ça allait, plus il gagnait en contrôle. À quatre retraits [d'y parvenir]... c'est plate. Mais ça demeure toute une performance», a ajouté le gérant, avec un sourire.

Blanco a lui-même réalisé trois belles pièces de jeu défensives sur des balles frappées en flèche directement vers lui, dont deux captées au vol. Le releveur Jon Fitzsimmons a fini le boulot en neuvième, retirant les Dominicains dans l'ordre.

Pour la petite histoire, Orlando Trias est le seul auteur d'un match sans point ni coup sûr dans l'histoire des Capitales. Ça se passait à Nashua, contre le Pride, le 24 août 2008.

La performance de Blanco fait presque oublier les neuf points des gagnants. Il a fallu attendre à la quatrième manche pour voir un peu d'attaque. Après un simple de Jordan Lennerton, Yurisbel Gracial a claqué une puissante flèche de l'autre côté de la clôture du champ gauche.

Solide jusque là, le partant dominicain Robinson Lopez (0-2) s'est effondré en septième, et sa relève n'a pas fait mieux. Daniel Rockett (simple, 1 pp), Maxx Tissenbaum (double, 2 pp), Yordan Manduley (triple, 2 pp), Kalian Sams (double, 1 pp) se sont amusés dans cette manche, aussi ponctuée par un mauvais lancer de Carlos Perez qui a permis à Sams de marquer.

Scalabrini s'est réjoui de la tenue de Gracial, de qui il espère de grandes choses. «Il frappe pour [,333] avec [28] points produits, mais on dirait qu'il n'a pas commencé à frapper encore. L'an passé, il a été l'un des deux meilleurs joueurs de la ligue en deuxième moitié», a rappelé le gérant.

De leur côté, les Dominicains (2-13) quitteront Québec après avoir fait plutôt belle impression, malgré leur trois défaites en quatre matchs. Il faut dire qu'ils avaient été malmenés par les équipes américaines au début de leur voyage. On suggère aux Champions d'Ottawa, leurs prochains et derniers adversaires, de ne pas les prendre à la légère.

Note: Le Québécois Philippe Craig-St-Louis doit subir lundi un examen à rayons X pour évaluer la nature de sa blessure à la main, aggravée lors du premier match de samedi. Il sera absent pour au moins une semaine, selon Scalabrini. Le gérant a contacté un remplaçant qui ne lui avait pas encore donné signe de vie après la rencontre de dimanche.