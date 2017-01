De Québec à Trois-Rivières... en passant par l'Illinois

Les Aigles et leur gérant TJ Stanton ont annoncé lundi avoir acquis l'ancien releveur des Capitales en retour du lanceur Scott Kuzminsky. Patrick Scalabrini, gérant des Capitales, avait échangé Leach aux Thunderbolts de Windy City (Ligue Frontier) il y a deux semaines en retour d'un joueur à être nommé plus tard. Ancien instructeur des lanceurs à Québec, Stanton a dirigé Leach pendant la majorité de son séjour de trois saisons au Stade municipal. «Ryan est un lanceur droitier qui lance de côté avec des tirs qui varient entre 87 et 92 miles à l'heure. Ce sera au groupe d'entraîneurs de l'utiliser dans les bonnes situations pour qu'il puisse continuer son développement et aider l'équipe à gagner des matchs. C'est une très bonne acquisition pour notre enclos», a expliqué Stanton dans un communiqué.