Quatre Cubains avec les Capitales en 2017

(Québec) Limité à seulement deux petits matchs en 2016 en raison d'une hernie discale, le deuxième-but Yordan Manduley sera de retour avec les Capitales de Québec, la saison prochaine. Il en va ainsi pour l'arrêt-court Yurisbel Gracial et pour le voltigeur Roel Santos, membres de la dernière édition de l'équipe de la Ligue Can-Am de baseball indépendant.

«Je dors beaucoup mieux depuis mon retour de Cuba», a dit à la blague le gérant des Capitales, Patrick Scalabrini, quelques minutes avant la diffusion d'un communiqué de presse où l'on a confirmé le renouvellement de l'entente entre les Capitales et la fédération cubaine de baseball.

Les Capitales ont séjourné à Varadero, du 5 au 12 janvier, en compagnie d'un groupe d'une quinzaine de jeunes joueurs afin de leur faire vivre «une expérience sportive et culturelle hors du commun». Ils ont eu l'occasion de s'entraîner sous la direction de joueurs et entraîneurs cubains et de disputer des matchs amicaux contre des jeunes de leur âge de l'endroit.

En compagnie du président de l'équipe Michel Laplante, Scalabrini a rencontré la direction de la fédération cubaine et fait part de ses besoins pour la prochaine saison. Déjà, il souhaite le retour de Gracial et de Roel Santos, deux joueurs importants en 2016. Un lanceur ayant fait partie de la tournée cubaine au Canada en 2016 devrait compléter le carré d'as en provenance de Cuba.

Un bonus

Au départ, Scalabrini visait trois joueurs, mais à sa surprise, on lui a proposé les services de Manduley, qui a récemment recouvré la santé et disputé des matchs en Serie Nacional. Il participera d'ailleurs à la série de championnat à compter de mercredi au sein de l'équipe de Granma, où il est le coéquipier de Santos.

«Comment pourrais-je trouver un joueur de catégorie LS-2 supérieur à Manduley? Son retour vient solidifier notre avant-champ, surtout si Jonathan Malo prend sa retraite. Et si Lenny [le premier-but Jordan Lennerton] revient, notre avant-champ serait complet. Manduley va beaucoup mieux, et il joue très bien depuis son retour. Pour le reste, ça devient un peu moins stressant et j'ai aussi quelques lignes intéressantes à l'eau», a expliqué Scalabrini.

Il s'agira de la quatrième saison où des judagores cubains enfileront l'uniforme blanc à rayures bleues. Yuniesky Gurriel avait été le premier, en 2014, et en 2015, l'équipe québécoise comptait sur un quatuor de l'île castriste, comparativement à trois en 2016.

Manduley, qui a récemment frappé son 1000e coup sûr à Cuba, sera le premier à s'amener au Canada pour une troisième fois. En 2016, Gracial a conservé une moyenne offensive de ,320 avec neuf circuits et 62 points produits tandis que Santos a volé

23 buts et a frappé pour ,301.

Leurs retours - jumelés à celui du voltigeur Marcus Knecht, à l'obtention du troisième-but Taylor Oldham et à l'espoir de revoir Lennerton - rassurent Scalabrini, qui doit maintenant s'attaquer à rebâtir son personnel de lanceurs.

Le voyage a aussi permis aux deux parties de discuter de la série internationale de la prochaine saison dans la Ligue Can-Am. L'équipe nationale cubaine a été invitée à répéter l'expérience de l'an passé. La Corée du Sud, le Japon et le Venezuela sont aussi dans la mire. Les confirmations restent à venir.